LeBronův projekt, král smečařů, Krejčího jednička. JJ, muž pro každou příležitost

Petr Koten
  5:55
Osmnáct Jalenů a 83 Johnsonů už nastoupilo k zápasu v NBA. Ale jeden jediný Jalen Johnson. Už snad pouze to - na poměry amerického profisportu - tuctové jméno brání mladíkovi z Atlanta Hawks vzlétnout k basketbalovým hvězdám. Protože jinak mu nechybí nic. Přesná ruka. Neskutečný výskok. Pestré a početné statistiky. Hra pro tým na obou polovinách. Parádní highlighty.
Jalen Johnson z Atlanta Hawks pózuje během mediálního dne.

Jalen Johnson z Atlanta Hawks pózuje během mediálního dne. | foto: Brynn AndersonAP

Jalen Johnson z Atlanta Hawks smečuje po příhře Nickeila Alexandera-Walkera.
Jalen Johnson (v bílém) z Atlanta Hawks pod košem Philadelphia 76ers,...
C. J. McCollum (3) z Washington Wizards útočí v duelu s Atlanta Hawks, brání ho...
Jalen Johnson (1) z Atlanta Hawks najíždí v zápase s Washington Wizards, hlídá...
25 fotografií

Vezměme to od konce.

Jalen Johnson je teď, zkraje sezony 2025-26, jedním ze smečařských králů v NBA. Pokud ne rovnou králem jediným. A liga na to má v posledních letech čísla, kterými je takové subjektivní tvrzení možné objektivizovat.

Devětadvacátý říjen, blíží se závěr zápasu Hawks v hale Brooklyn Nets a Johnson se rozbíhá ke své specialitě. Smeči středem hřiště s odrazem metr od čáry trestného hodu. Letěl 320 centimetrů, prozatím druhý nejlepší výkon sezony. Ve vzduchu strávil 0,7 sekundy. Nejlepší číslo tohoto ročníku. A algoritmus mu v kategorii jump score hodnotící rychlost a výšku výskoku přisoudil 90,9 bodu, třetí nejvyšší číslo.

Druhý listopad, Johnson v prostorách Cleveland Cavaliers přijme na vrcholu trojkového oblouku míč od Nickeila Alexandera-Walkera a jde si pro body tvrdě středem, znovu. Další z nejlépe hodnocených výskoků.

Šestnáctého listopadu, na ploše Phoenix Suns táhne protiútok Zaccharie Risacher, míč posílá křížem před vymezené území, ve vzduchu se už vznáší Johnson a pohodlně smečuje. Klasický alley oop. Klasický sice, zato parádní.

Smeče Jalena Johnsona z minulých sezon:

Dvaadvacátého listopadu, v domovině New Orleans Pelicans právě Johnson zablokoval nájezd domácího Jordana Hawkinse, rovnou se chopil balonu, prodribloval s ním celé hřiště a po 323centimetrovém letu zarazil míč skrze obroučku. Nejdelší pouť vzduchem v sezoně, Johnson odsunul z čela sám sebe a okupuje první dvě pozice.

Třiadvacátého listopadu. Smeč za 110,9 bodu v Dunk Score, prozatím pátá nejefektnější akce sezony. Konečně doma, proti obraně Charlotte Hornets se tentokrát Johnson rozběhne po cloně od českého parťáka Víta Krejčího, letem kolem Tre Manna a nad Moussou Diabatém. Smeče s neúspěšným pokusem o blok jsou ceněny obzvláště štědře.

Snad nikdo dnes nemá mezi smečařskými parádami tolik momentů jako třiadvacetiletý talent, který se v NBA pohybuje už pátým rokem, každým dalším viditelněji a viditelněji.

Ne že by se v minulosti upejpal. Jeho dunk proti Los Angeles Lakers, kdy už v 17. sekundě utkání nechal ochutnat hodně hořkou pilulku Austinu Reavesovi, obletěl svět.

„Mé místo v hale byste v tu chvíli nechtěli,“ odtušil tehdy v polovině března 2024 atakovaný Reaves. „Myslím, že je to poprvé, co přese mě takhle někdo zasmečoval, takže mi to vydrželo docela dlouho. On je prostě superatlet,“ chválil střelec Lakers svého znemožnitele.

Ještě o dva měsíce dřív to Jalen Johnson vzal přes výrazně lepšího obranáře, než je Reaves. V souboji s Oklahoma City Thunder vyhrál měření s Chetem Holmgrenem, jedním z nejlepších blokařů na světě.

Jestliže mu minulý ročník předčasně ukončilo zranění ramene už v lednu, aktuálně je JJ rozjetý ke své první účasti v All-Star Game. A rozhodně to nemusí být jen vyskakování si na ostatní smečaře.

Celkem nedávno, 13. listopadu, stihl na palubovce Utah Jazz kombinaci, kterou nikdo před ním ještě nikdy nezapsal: 31 bodů, 18 doskoků, 14 asistencí a sedm zisků. V tu chvíli čtyři osobní maxima a výhra 132:122 pro Hawks.

Ovšem Johnson není hráčem jednoho večera.

25-10-7.

25-8-9.

26-12-7.

18-11-9.

28-8-11.

To jsou jeho bilance bodů, doskoků a asistencí v pěti utkáních následujících po životním představení v Salt Lake City.

Vlastně i následný tuze nevydařený zápas s nejhorším celkem ligy Washington Wizards (porážka 113:132) byl při bilanci 7 bodů, 7 doskoků a 7 asistencí Johnsonovým atakem na triple double.

Při výhře nad Cleveland Cavaliers (130:123) už si spravil chuť 28 body, 12 doskoky a 12 asistencemi. A při dalším úspěchu, tentokrát proti Philadelphia 76ers (142:134 po dvou prodlouženích), si 41 body vytvořil nový střelecký osobák a podpořil ho 14 doskoky či 7 asistencemi.

LeBron James musel mít znovu radost.

Zvlášť když na druhé straně, v dresu Sixers, se Tyrese Maxey zaskvěl 44 body, 9 asistencemi a 7 doskoky.

Jalen Johnson při svém střeleckém maximu:

Účasti v olympijském turnaji v LA 2028 se sice nejlepší střelec basketbalové historie nedávno vzdal, ale na tom, aby měli Američané konkurenceschopný tým, pracuje dál. Přes léto si James právě tyto dva, Jalena Johnsona a Ty Maxeyho, vzal pod křídla.

„Při společném tréninku jsem prostě nasával všechny zkušenosti, co mi předával. Všechny ty drobnosti. Vnímal jsem jeho pracovní morálku, jak se chystá, jak je připravený na každý trénink a tak,“ svěřil Johnson v listopadovém rozhovoru pro server Andscape. „Všechny ty maličkosti se snažím zařadit do své přípravy. Bylo skvělé mít ho po boku, hotové požehnání,“ děkuje 203centimetrový křídelník Johnson, jenž by se mohl stát americkým nástupcem stejně velkého Jamese.

Když došla řeč na generační přirovnávání, lepší kombinaci bodů, doskoků a asistencí má z vysokých hráčů momentálně jen Nikola Jokič. Johnson se však spíš uchází o roli napodobeniny Janise Adetokunba, jakou v NBA dosud ještě neměli.

Žene se do každého protiútoku. Absolutní nákladní vlak řítící se z kopce, nabušený energií, aktivitou, agresivitou.

Sam Vecenie z The Athletic o Johnsonovi

Pro draftovou dvacítku z roku 2021, která to mezi basketbalovou smetánku vzala serpentinami, hodně nadějné vyhlídky.

Tah s nástupem do programu univerzity Duke byl ještě zcela standardní volbou. A když při své premiéře zapsal 19 bodů, 19 doskoků, pět asistencí a čtyři bloky (navíc při stoprocentní střelbě), taky se jevil jako tah správný. V polovině února ovšem tehdy čerstvě devatenáctiletý mladík oznámil odchod ze školy a přípravu na vstup do NBA.

I proto si mohli Hawks nakonec gratulovat, že jim spadl do klína. Jiné kluby se patrně zalekly Johnsonova nestandardního rozhodnutí.

Ani další kariérní moment nepůsobil jako něco, co by chtěl mít obletovaný talent v životopisu. Mládenec z Wausau ve Wisconsinu „spadl“ v hierarchii Hawks až do farmářské NBA G League. Nejprve to bral úkorně, ale pak pochopil, že ho ještě čeká hodně práce. Konečně mohl zahájit svůj vzestup.

Epická bitva s Krejčího dotekem. Atlanta udolala soky až ve druhém prodloužení

„Asi jste už takovou odpověď slyšeli už stokrát…“ pousmál se Johnson loni během rozhovoru pro The Ringer. „Řekl bych… snažím se co nejvíc… naplnit jakoukoliv roli. Vím, že je to klišé. Ale já se chci podílet na výhrách, jakkoliv to bude možné.“

Což se mu zatím daří.

Čtyři vítězství ze čtyř pokusů na tripu po Západní konferenci. Taková série se Atlanta Hawks nikdy v jejich historii nepodařila, až letos. Za posledních 15 zápasů desetkrát výhra, celkově 13-9 a sedmá příčka v průběžném pořadí Východní konference. Ale třetí místo na dosah.

Zakončení si užívá Jalen Johnson z Atlanty.

Trae Young z Atlanty v akci v utkání proti Brooklynu.

I proto teď v Georgii mají dosti netradiční obavu. Co se s hrou Hawks stane, až se vyléčí a na palubovku vrátí Trae Young, klasický tahoun a ústřední rozehrávač, ale taky milovník míče a problematický obranář.

Že 1 je víc než 11, by byl dnes ochoten přísahat mnohý fanda Atlanty.

A Johnsonovo předávání klíčků od vozu značky Hawks zpět do Youngových rukou nemusí být bezbolestný proces.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

LeBronův projekt, král smečařů, Krejčího jednička. JJ, muž pro každou příležitost

Jalen Johnson z Atlanta Hawks pózuje během mediálního dne.

Osmnáct Jalenů a 83 Johnsonů už nastoupilo k zápasu v NBA. Ale jeden jediný Jalen Johnson. Už snad pouze to - na poměry amerického profisportu - tuctové jméno brání mladíkovi z Atlanta Hawks...

3. prosince 2025  5:55

Mistrovství světa v házené žen 2025: program, výsledky, kde sledovat

Česká házenkářka Charlotte Cholevová v utkání proti Švédsku,

Mistrovství světa v házené žen v roce 2025 hostí Německo a Nizozemsko. Mezi nejlepší týmy postoupila i česká reprezentace. Hraje se od 26. listopadu, vítěz bude známý 14. prosince. Program turnaje,...

3. prosince 2025

Je to vzrušující i děsivé. Wiererová o konci kariéry v dokonalém kruhu

Premium
Dorothea Wiererová se s mírným šokem nalézá v cíli vytrvalostního závodu na...

V časech, kdy ještě závodila proti Soukalové, Dahlmeierové nebo Mäkäräinenové, opakovaně tvrdila: „Po třicítce už v biatlonu určitě nebudu.“ Což nesplnila, přesto se její loučení po hrách v Pekingu...

3. prosince 2025

City málem ztratilo obří náskok, Haaland je rekordman. Tottenham srovnal v závěru

Kdo jiný? Haaland poslal Manchester City do vedení na půdě Fulhamu.

Devítigólová přestřelka? V anglické Premier League málo vídaná věc. Manceshter City ve čtrnáctém kole zvítězil na půdě Fulhamu 5:4, ale i přes vedení o čtyři góly v 55. minutě se nakonec tým kouče...

2. prosince 2025  20:20,  aktualizováno  23:32

Barcelona otočila šlágr s Atlétikem a ligu vede o čtyři body

Fotbalisté FC Barcelona se radují z gólu.

Fotbalisté FC Barcelona otočili šlágr 19. kola španělské ligy s Atlétikem Madrid a domácí výhrou 3:1 si upevnila vedení v tabulce. Díky pátému vítězství za sebou mají úřadující mistři čtyřbodový...

2. prosince 2025  23:23

Mám rakovinu, svěřila se někdejší hvězda NHL Dineen. Podporu vyjádřil i Topolánek

Kevin Dineen během svého působení u Chicaga Blackhawks vedl i českého...

Hokejová NHL odehrála minulý měsíc speciální zápas věnovaný boji s rakovinou. Kevin Dineen, bývalá hvězda zámořské soutěže, pak na konci listopadu oznámil, že se se zákeřnou nemocí sám léči....

2. prosince 2025  22:14

Návrat na kurty? Bože můj, nevracím se, napsala Williamsová po spekulacích

Dojatá Serena Williamsová se loučí s US Open a tím i s celou tenisovou kariérou.

Jedna z nejlepších tenistek historie Serena Williamsová měla podle amerických médií uvažovat o návratu na kurty. Spekulace rozvířily informace o tom, že se čtyřiačtyřicetiletá legenda znovu...

2. prosince 2025  19:58,  aktualizováno  22:05

Český rekord a postup do finále. Plavci Gracík a Čejka zabojují o medaile

Plavec Daniel Gracík před startem rozplaveb na 100 metrů volný způsob.

Daniel Gracík zaplaval na plaveckém mistrovství Evropy v krátkém bazénu český rekord na motýlkářské padesátce a časem 22,38 sekundy postoupil jako celkově šestý do středečního finále....

2. prosince 2025  20:11,  aktualizováno  21:55

Atletická nádhera. V Ústí vyroste nejlepší česká hala za 600 milionů korun

Nová multifunkční atletická hala, která má vyrůst v Ústí nad Labem.

Nejmodernější, nejkrásnější. Česká atletika a nejen ona dostane multifunkční halu pro 2 200 diváků, jejíž ambice sahají až k mistrovství Evropy. Vyroste v Ústí nad Labem za zhruba 600 milionů korun a...

2. prosince 2025  21:24

Trunda o hledání trenéra: Seznam jsme zúžili na dvě jména. Je na něm Trpišovský?

Předseda FAČR David Trunda (vpravo) a manažer reprezentací Pavel Nedvěd na...

Osmačtyřicet dnů je fotbalová reprezentace bez stálého trenéra. Blíží se jmenování nového? „Výkonný výbor zúžil nominaci na dvě jména, ale konkrétní zatím nebudeme,“ uvedl David Trunda v úterý večer...

2. prosince 2025  21:03

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Místo boje o základ zranění. Boloňa přišla o Vitíka, tři týdny bude marodit se svalem

Obránce Martin Vitík z Boloni (vpravo) a Anastasios Douvikas z Coma

Během října vypadl ze sestavy italské Boloni a v soutěženích zápasech začal obránce fotbalové reprezentace Martin Vitík vysedávat na lavičce. O šanci znovu se dostat do zahajovací jedenáctky mohl...

2. prosince 2025  19:35

777 zápasů vyznavače osmičky. Víc už Gallo nepřidá, v 37 letech končí kariéru

Italský křídelník Danilo Gallinari

Nejlepší italský střelec v NBA Danilo Gallinari oznámil v 37 letech konec basketbalové kariéry. V elitní zámořské lize strávil 14 let a prošel v ní osmi kluby. Naposledy působil v Portoriku, kde v...

2. prosince 2025  19:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.