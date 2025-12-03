Vezměme to od konce.
Jalen Johnson je teď, zkraje sezony 2025-26, jedním ze smečařských králů v NBA. Pokud ne rovnou králem jediným. A liga na to má v posledních letech čísla, kterými je takové subjektivní tvrzení možné objektivizovat.
Devětadvacátý říjen, blíží se závěr zápasu Hawks v hale Brooklyn Nets a Johnson se rozbíhá ke své specialitě. Smeči středem hřiště s odrazem metr od čáry trestného hodu. Letěl 320 centimetrů, prozatím druhý nejlepší výkon sezony. Ve vzduchu strávil 0,7 sekundy. Nejlepší číslo tohoto ročníku. A algoritmus mu v kategorii jump score hodnotící rychlost a výšku výskoku přisoudil 90,9 bodu, třetí nejvyšší číslo.
Druhý listopad, Johnson v prostorách Cleveland Cavaliers přijme na vrcholu trojkového oblouku míč od Nickeila Alexandera-Walkera a jde si pro body tvrdě středem, znovu. Další z nejlépe hodnocených výskoků.
Šestnáctého listopadu, na ploše Phoenix Suns táhne protiútok Zaccharie Risacher, míč posílá křížem před vymezené území, ve vzduchu se už vznáší Johnson a pohodlně smečuje. Klasický alley oop. Klasický sice, zato parádní.
Smeče Jalena Johnsona z minulých sezon:
Dvaadvacátého listopadu, v domovině New Orleans Pelicans právě Johnson zablokoval nájezd domácího Jordana Hawkinse, rovnou se chopil balonu, prodribloval s ním celé hřiště a po 323centimetrovém letu zarazil míč skrze obroučku. Nejdelší pouť vzduchem v sezoně, Johnson odsunul z čela sám sebe a okupuje první dvě pozice.
Třiadvacátého listopadu. Smeč za 110,9 bodu v Dunk Score, prozatím pátá nejefektnější akce sezony. Konečně doma, proti obraně Charlotte Hornets se tentokrát Johnson rozběhne po cloně od českého parťáka Víta Krejčího, letem kolem Tre Manna a nad Moussou Diabatém. Smeče s neúspěšným pokusem o blok jsou ceněny obzvláště štědře.
Snad nikdo dnes nemá mezi smečařskými parádami tolik momentů jako třiadvacetiletý talent, který se v NBA pohybuje už pátým rokem, každým dalším viditelněji a viditelněji.
Ne že by se v minulosti upejpal. Jeho dunk proti Los Angeles Lakers, kdy už v 17. sekundě utkání nechal ochutnat hodně hořkou pilulku Austinu Reavesovi, obletěl svět.
„Mé místo v hale byste v tu chvíli nechtěli,“ odtušil tehdy v polovině března 2024 atakovaný Reaves. „Myslím, že je to poprvé, co přese mě takhle někdo zasmečoval, takže mi to vydrželo docela dlouho. On je prostě superatlet,“ chválil střelec Lakers svého znemožnitele.
Ještě o dva měsíce dřív to Jalen Johnson vzal přes výrazně lepšího obranáře, než je Reaves. V souboji s Oklahoma City Thunder vyhrál měření s Chetem Holmgrenem, jedním z nejlepších blokařů na světě.
Jestliže mu minulý ročník předčasně ukončilo zranění ramene už v lednu, aktuálně je JJ rozjetý ke své první účasti v All-Star Game. A rozhodně to nemusí být jen vyskakování si na ostatní smečaře.
Celkem nedávno, 13. listopadu, stihl na palubovce Utah Jazz kombinaci, kterou nikdo před ním ještě nikdy nezapsal: 31 bodů, 18 doskoků, 14 asistencí a sedm zisků. V tu chvíli čtyři osobní maxima a výhra 132:122 pro Hawks.
Ovšem Johnson není hráčem jednoho večera.
25-10-7.
25-8-9.
26-12-7.
18-11-9.
28-8-11.
To jsou jeho bilance bodů, doskoků a asistencí v pěti utkáních následujících po životním představení v Salt Lake City.
Vlastně i následný tuze nevydařený zápas s nejhorším celkem ligy Washington Wizards (porážka 113:132) byl při bilanci 7 bodů, 7 doskoků a 7 asistencí Johnsonovým atakem na triple double.
Při výhře nad Cleveland Cavaliers (130:123) už si spravil chuť 28 body, 12 doskoky a 12 asistencemi. A při dalším úspěchu, tentokrát proti Philadelphia 76ers (142:134 po dvou prodlouženích), si 41 body vytvořil nový střelecký osobák a podpořil ho 14 doskoky či 7 asistencemi.
LeBron James musel mít znovu radost.
Zvlášť když na druhé straně, v dresu Sixers, se Tyrese Maxey zaskvěl 44 body, 9 asistencemi a 7 doskoky.
Jalen Johnson při svém střeleckém maximu:
Účasti v olympijském turnaji v LA 2028 se sice nejlepší střelec basketbalové historie nedávno vzdal, ale na tom, aby měli Američané konkurenceschopný tým, pracuje dál. Přes léto si James právě tyto dva, Jalena Johnsona a Ty Maxeyho, vzal pod křídla.
„Při společném tréninku jsem prostě nasával všechny zkušenosti, co mi předával. Všechny ty drobnosti. Vnímal jsem jeho pracovní morálku, jak se chystá, jak je připravený na každý trénink a tak,“ svěřil Johnson v listopadovém rozhovoru pro server Andscape. „Všechny ty maličkosti se snažím zařadit do své přípravy. Bylo skvělé mít ho po boku, hotové požehnání,“ děkuje 203centimetrový křídelník Johnson, jenž by se mohl stát americkým nástupcem stejně velkého Jamese.
Když došla řeč na generační přirovnávání, lepší kombinaci bodů, doskoků a asistencí má z vysokých hráčů momentálně jen Nikola Jokič. Johnson se však spíš uchází o roli napodobeniny Janise Adetokunba, jakou v NBA dosud ještě neměli.
Žene se do každého protiútoku. Absolutní nákladní vlak řítící se z kopce, nabušený energií, aktivitou, agresivitou.
Sam Vecenie z The Athletic o Johnsonovi
Pro draftovou dvacítku z roku 2021, která to mezi basketbalovou smetánku vzala serpentinami, hodně nadějné vyhlídky.
Tah s nástupem do programu univerzity Duke byl ještě zcela standardní volbou. A když při své premiéře zapsal 19 bodů, 19 doskoků, pět asistencí a čtyři bloky (navíc při stoprocentní střelbě), taky se jevil jako tah správný. V polovině února ovšem tehdy čerstvě devatenáctiletý mladík oznámil odchod ze školy a přípravu na vstup do NBA.
I proto si mohli Hawks nakonec gratulovat, že jim spadl do klína. Jiné kluby se patrně zalekly Johnsonova nestandardního rozhodnutí.
Ani další kariérní moment nepůsobil jako něco, co by chtěl mít obletovaný talent v životopisu. Mládenec z Wausau ve Wisconsinu „spadl“ v hierarchii Hawks až do farmářské NBA G League. Nejprve to bral úkorně, ale pak pochopil, že ho ještě čeká hodně práce. Konečně mohl zahájit svůj vzestup.
„Asi jste už takovou odpověď slyšeli už stokrát…“ pousmál se Johnson loni během rozhovoru pro The Ringer. „Řekl bych… snažím se co nejvíc… naplnit jakoukoliv roli. Vím, že je to klišé. Ale já se chci podílet na výhrách, jakkoliv to bude možné.“
Což se mu zatím daří.
Čtyři vítězství ze čtyř pokusů na tripu po Západní konferenci. Taková série se Atlanta Hawks nikdy v jejich historii nepodařila, až letos. Za posledních 15 zápasů desetkrát výhra, celkově 13-9 a sedmá příčka v průběžném pořadí Východní konference. Ale třetí místo na dosah.
I proto teď v Georgii mají dosti netradiční obavu. Co se s hrou Hawks stane, až se vyléčí a na palubovku vrátí Trae Young, klasický tahoun a ústřední rozehrávač, ale taky milovník míče a problematický obranář.
Že 1 je víc než 11, by byl dnes ochoten přísahat mnohý fanda Atlanty.
A Johnsonovo předávání klíčků od vozu značky Hawks zpět do Youngových rukou nemusí být bezbolestný proces.