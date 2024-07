Knicks si pojistili klíčového rozehrávače Brunsona čtyřletou smlouvou

New York Knicks si pojistili klíčového rozehrávače Jalena Brunsona novou čtyřletou smlouvou, podle ESPN mu klub zaplatí 156,5 milionu dolarů. Sedmadvacetiletý americký basketbalista v obou předchozích ročnících NBA dovedl New York do semifinále Východní konference.