Tahle prohra nás bude ještě hodně dlouho mrzet, tuší pardubický Tůma po finále

  8:51
Až v posledních pěti minutách basketbalisté Pardubic ztratili náskok. Do té doby nad favorizovaným Nymburkem ve finále Českého poháru v Opavě vedli. Leč prohráli 81:87. „Taková prohra naštve,“ uznal rozehrávač Jakub Tůma, který v minulosti působil šest let v Nymburce.
Jakub Tůma řídí pardubickou hru v zápase s Nymburkem.

Jakub Tůma řídí pardubickou hru v zápase s Nymburkem.

Matěj Svoboda z Nymburka u míče v pohárovém finále proti Pardubicím
Nymburští basketbalisté slaví triumf v Českém poháru.
Trey Bonham z Pardubic slaví trefu.
„Tahle prohra nás bude mrzet o hodně víc než třeba v lize. Odehráli jsme dobré utkání, akorát ten konec jsme měli zvládnout lépe,“ posteskl si Tůma, který přestoupil do Pardubic, byť už zvažoval, že půjde pracovat do nymburského managementu.

Triumf po megaobratu. Nymburk slaví v poháru, Pardubice promarnily šanci

Proč vám závěr utkání nevyšel?
Asi nám chyběla pohoda, s jakou jsme hráli v prvním poločase. To jsme si půjčovali míč, měli jsme spoustu možností, jak zakončit. Jenže na konci to od nás bylo už takové hodně ztuhlé.

Nebyli jste překvapení, jak dlouho si držíte vedení?
To ne. My jsme věděli, že s nimi dokážeme hrát. První dva zápasy, co jsme se s nimi utkali v tomto ročníku ligy, jsme v poločase vedli o nějakých patnáct dvacet bodů. Bohužel jsme dneska nedokázali reagovat, když začali stahovat náš bodový náskok.

Rozhodovaly i jejich zkušenosti?
Určitě byly na jejich straně, mají je o dost větší než my. Ale spíše tam byly nějaké excesy z naší strany. Rozhodně jsme měli tak dobře rozjeté utkání vyhrát.

Pardubický Jakub Tůma brání ve finále poháru Matěje Svobodu z Nymburka.

Měl zápas pro vás zvláštní význam, když jste před touto sezonou uvažoval, že s basketbalem skončíte a půjdete pracovat do nymburského klubu?
Motivace byla obrovská, ale je těžké porazit Nymburk. Měli jsme dobrou šanci uspět, ale nepovedlo se nám to. Jsem však rád, že ještě můžu hrát basket, že mohu být v Pardubicích, navíc, když tahle sezona je docela úspěšná, o dost úspěšnější než ta minulá. Takže jsem rád, že mohu pomáhat Pardubicím a furt ještě hrát.

Tudíž vás těší, že si ještě můžete prodloužit kariéru?
Přesně. Končit kariéru v sedmadvaceti letech by bylo brzo, takže jsem byl rád, že možnost jít do Pardubic přišla.

