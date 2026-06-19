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Ještěže Tůma odchod do kanceláře odložil. Užil si emotivnější a napínavější finále

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  5:57
Zklamání z porážky v rozhodujícím sedmém finále s Nymburkem (74:91), kde dříve sám působil a s nímž získal čtyři mistrovské tituly, se z tváře pardubického basketbalového rozehrávače Jakuba Tůmy brzy vytratilo. „Měli jsme to ve vlastních rukou. Bylo to fifty-fifty, vyhrát mohl kdokoli,“ vracel se sedmadvacetiletý Tůma k nevydařenému klání.
Jakub Tůma z Pardubic (vlevo) a Martin Kříž z Nymburka během čtvrtého finále...

Jakub Tůma z Pardubic (vlevo) a Martin Kříž z Nymburka během čtvrtého finále Maxa NBL. | foto: Milan Křiček

Jaromír Bohačík (vlevo) z Nymburka a Adam Lukeš (uprostřed) a Jakub Tůma z...
Martin Kříž (vlevo) z Nymburka a Jakub Tůma z Pardubic bojují o míč.
Jakub Tůma z Pardubic zakončuje na nymburský koš.
Tony Perkins (Nymburk) v nájezdu na koš blokován Jakubem Tůmou z Pardubic.
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„Ale jsem moc pyšný na náš tým, na všechny fanoušky, kteří nás povzbuzovali, a na výkony, které jsme celou sezonu předváděli. Myslím, že jsme to krásně zakončili,“ pokračoval.

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Ačkoli by člověk soudil, že pod tlakem před zmíněným zápasem, i pod dojmem bezmála třicetibodového debaklu z předchozího klání na Dašické (57:86), bude spíš Nymburk coby obhájce trofeje - ostatně i trenér pardubické Beksy Jan Šotnar mluvil v tomto duchu - podle Tůmy tíha okamžiku zřejmě víc dolehla na něj a jeho spoluhráče.

„Je to k nevíře, ale možná jsme byli nervóznější my. Snad to je tím, že Nymburk je zkušenější a takových zápasů hrál hodně,“ přemítal Tůma. „Nechali jsme si ho utéct a dělali zbytečné chyby, které soupeř trestal. Dával nám jednoduché koše, trojky... Když potřeboval, měl i všechny doskoky,“ shrnul.

Na rozdíl od jiných duelů se Beksa v pražské hale Královka tentokrát nezmohla na obrat. „Když jsme se ve skóre přiblížili, oni se chytili trojkou. Tohle nebyl úplně náš zápas, ale v těch předchozích jsme dokázali, že Game 7 měla být,“ mínil.

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Utkání si vzal pod křídla nymburský reprezentační špílmachr Ondřej Sehnal, mimo palubovku Tůmův velký kamarád. Ten šampiona k triumfu postrčil mj. 22 body a osmi asistencemi. „Na začátku dal nějaké střely a pak už bylo těžké ho zastavovat. Když se jim to hodilo, dal trojku zrovna on,“ konstatoval Tůma.

Výkonem ho pak překvapil Američan Tony Perkins, který měl jen o bod méně než Sehnal, 21. „Dostával se do toho po zranění. Taky nám dělal problémy, předtím takhle nehrál. Tohle bychom čekali spíš třeba od Bočiho (Jaromír Bohačík). Ale je to Nymburk, zahrát může každý. Je těžké je pohlídat všechny, “ glosoval Tůma.

Jakub Tůma z Pardubic v centru dění během zápasu s Nymburkem

Letošní finále za Beksu prožíval daleko intenzivněji než předtím ta v dresu tuzemského hegemona, u kterého se zisk zlata automaticky předpokládal. Což bylo ještě umocněné tím, že Tůma původně mohl loni v létě usednout v kanceláři nynějšího soupeře.

„Bylo to v úplně jiné roli než v Nymburce, emotivnější, napínavější. Jsem moc rád, že jsme se zvládli dostat do finále. Že jsem neskončil s basketem a Beksa mi dala šanci. Předvedli jsme skvělý výkon,“ poznamenal Tůma, který navíc jako vrcholový sportovec musí držet pod kontrolou roztroušenou sklerózu, již mu diagnostikovali před pěti lety. „Je to sice druhé místo, ale doufám, že tím jenom začínáme a že to příští rok bude ještě lepší,“ navázal.

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