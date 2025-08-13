Tůma po šesti letech opouští Nymburk. Nový impulz našel v Pardubicích

Tůma, kterému v roce 2021 diagnostikovali roztroušenou sklerózu, získal s Nymburkem čtyři ligové tituly. Před novou sezonou klub angažoval americké rozehrávače Sir’Jabariho Rice a Jhamira Brickuse a pro rodáka z Litoměřic nezbylo v kádru místo.
„Jakub má velkou zásluhu na tom, jak dobře nám poslední roky fungovala kabina. Všichni ho tu máme velmi rádi, proto bylo rozhodnutí nenabídnout mu novou smlouvu těžké. Při přebudovávání kádru jsme ale potřebovali jiný typ hráče,“ řekl generální a sportovní ředitel Ladislav Sokolovský s tím, že se Tůma může do Nymburka vrátit po konci kariéry v jiné roli.
Po USK Praha a Nymburku bude Tůma nastupovat v lize za třetí tím. „Pardubice se mi vždy líbily. Zaujal mě také aktuální kádr, proto jsem rád, že se stávám jeho součástí. Příchod do Pardubic vnímám jako velký impulz,“ uvedl. „Mám obrovskou motivaci. Hlavním cílem bude co nejvíce pomoci týmu, aby příští sezona byla výrazně úspěšnější než ta předcházející,“ dodal s odkazem na desáté místo Pardubic.
Znovu se potká s koučem Janem Šotnarem. „S Kubou jsem spolupracoval už v Litoměřicích, kde jsem ho vedl v mládežnických kategoriích před jeho odchodem do USK Praha. Jsem pevně přesvědčen, že k nám charakterově i herně výborně zapadne,“ řekl Šotnar.