Diagnóza: roztroušená skleróza. Zatím žiju normálně, říká český talent

V rozhovoru pro iDNES Premium Jakub Tůma vypráví o své nemoci, kterou mu zjistili po očkování, nabídkách ze Španělska i zálibě v meditaci.

Kdy jste si všiml prvních zdravotních potíží?

V září jsem při zápasech ve velké zátěži začal vidět dvojitě. Šel jsem na oční, tam mi řekli, že to nic není, tak jsem hrál dál. Bylo to ale hodně nepříjemné, zhoršovalo se to, tak jsem zamířil na neurologii. Poslali mě na magnetickou rezonanci, kde objevili zánětlivá ložiska na mozku. Na lumbální punkci pak zjistili, že jde o roztroušenou sklerózu.