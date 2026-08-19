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Basketbalista Šurý končí, ve 24 letech ho zastavilo zdraví: Loučím se s vděčností

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  9:32
Jakub Šurý z Písku zakončuje na koš Pardubic.

Jakub Šurý z Písku zakončuje na koš Pardubic. | foto: Vít Koubek / Sršni Photomate Písek

Jakub Šurý v bílém proti dvěma protihráčům.
Jakub Šurý z Písku střílí na opavský koš, brání Clevon Brown Jr.
Děčínský rozehrávač Tadeáš Slowiak (vlevo) v zápase s Pískem, brání ho Jakub...
Jakub Šurý z Písku hledá prostor pro přihrávku kolem Stephena Browna z Nymburka.
20 fotografií
Podílel se na čtyřech mládežnických titulech. Byl součástí generace, která posunula písecký basketbal mezi českou elitu, ve které tři roky oblékal dres Sršňů. Další starty však už Jakub Šurý nepřidá. Čtyřiadvacetiletý rozehrávač ukončil profesionální kariéru ze zdravotních důvodů.

Je to pro mě hrozně těžký moment. Hrát deset let za Písek pro mě bylo velkou ctí. Klub mi do života dal hodně vzpomínek, úspěchů a skvělých lidí, ale hlavně pro mě byl druhou rodinou, na kterou jsem se mohl vždycky spolehnout,“ uvedl v rozlučkovém příspěvku.

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Šurý za poslední dva ročníky už neodehrál ani polovinu utkání a vše završilo těžké zranění kotníku o Vánocích. „Odcházím zklamaný, protože už se nebudu moct pro tým a kluky na hřišti obětovat, ale loučím se hlavně s obrovskou vděčností za všechny skvělé roky,“ řekl.

Postavou drobného rozehrávače zdobila bojovnost a nápaditost při tvorbě hry. Zdraví ho však limitovalo, hlavně hypermobilita kloubů. „Spolu s náročným studiem na FTVS je to jediné rozumné řešení. Tuhle situaci jsme očekávali dlouho dopředu, a proto jsem Kubu nechal ve čtvrtfinále play off naposledy vyběhnout na hřiště, on si to zasloužil jako nikdo jiný. Zároveň jsme přes léto tým o rozehrávače doplnili. Kuba dostal nabídku pokračovat v klubu v jiné roli. Věřím, že ji přijme,“ přidal kouč Jan Čech.

Jakub Šurý z Písku zakončuje na koš Pardubic.
Jakub Šurý v bílém proti dvěma protihráčům.
Jakub Šurý z Písku střílí na opavský koš, brání Clevon Brown Jr.
Děčínský rozehrávač Tadeáš Slowiak (vlevo) v zápase s Pískem, brání ho Jakub Šurý.
20 fotografií

Právě trenér a manažer píseckých Sršňů hráče v jeho 14 letech do klubu přivedl. „Nikdy nezapomenu, když se stěhoval do sousedního bytu vedle nás. Pro moji rodinu nikdy nebyl jen hráčem. Výrazně se podílel na tom, kde teď klub je. Bez něj bychom totiž nejvyšší soutěž nehráli. Troufám si tvrdit, že inspiroval spoustu dětí, že i přes menší vzrůst můžete dosáhnout velkých věcí, když půjdete za svým snem,“ ocenil Čech.

Písečtí se už bez své opory chystají na první přípravný duel. Ten sehrají v domácí hale, a to v sobotu proti rakouskému celku BBC Nord. Celkově je v přípravném období čeká sedm duelů, všechny se zahraničními soupeři.

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