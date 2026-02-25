Sázka na Čechy je v Opavě pořád priorita, věří křídelník Slavík

„Třetí místo v domácím poháru je pro nás povzbuzením. Máme hmatatelný úspěch, je to pro nás nová krev do žil,“ řekl opavský křídelník Jakub Slavík po vítězství nad Ústím nad Labem 95:70, s nímž jen tři dny předtím v lize doma prohráli 81:88. „Doufáme, že teď v lize ve skupině A1 zabojujeme o co nejlepší postavení před play off.“
Liga má nyní pauzu kvůli kvalifikaci mistrovství světa, v níž se čeští basketbalisté utkají se Slovinskem v pátek venku a v neděli v Jihlavě. Další duel Opavany čeká 4. března od 18.00 v Ostravě.
Momentálně jsou v nadstavbové skupině A1 sedmí, což znamená účast v předkole play off. Na páté Ústí nad Labem a šestý Písek ztrácejí dvě výhry.
Je reálné dostat se výše?
„Určitě. Nebude to nic jednoduchého, ale možné to pořád je. Před námi je ještě osm zápasů,“ odpověděl Slavík.
Jakou váhu má pro vás třetí místo v Českém poháru?
Samozřejmě že národní liga je důležitější, je to nejvyšší česká soutěž, ale pohár je dobrý. Jsou to sice zápasy navíc, kumuluje se únava, ale je to naše práce, takže to musíme zvládnout a vypořádat se s tím. Navíc máme medaili, což je další úspěch pro klub.
Vy jste v Opavě devátou sezonu. Vnímáte, že v dříve čistě českém mužstvu přibývají Američané, které už máte tři?
Tohle tady v minulosti nebylo zvykem, ano, klub stavěl hlavně na českých hráčích. To je pořád priorita, akorát Češi nejsou na trhu tak snadno dostupní. Není jich tolik, jsou pod smlouvami, takže chytré doplnění cizinci nevnímám nijak špatně. A kluci jsou pro nás velká pomoc, jsou to i skvělí lidé. Sedli jsme si i lidsky, což je vždycky fajn.
Přesto, mění se hra Opavy, když jsou v týmu tři zahraniční hráči?
Určitě se mění, protože když už klub angažuje nějakého cizince, tak většinou se jedná o skórera, což je třeba Isaiah (rozehrávač Gray, který přišel tento měsíc, když se zranili Radovan Kouřil a Wesley Person Jr.). Pivotů je spíše nedostatek, tam nám pomáhá Clevon (Brown). Hra na cizincích se staví většinou trošku víc v útoku, takže s tím se musíme popasovat a najít správný balanc. Sehrát se s nimi.
Souhru vám určitě komplikují zranění v této sezoně.
Na pohár se nám teď vrátil Wesley Person, ale pořád máme na marodce Marka Vyroubala a Radovana Kouřila, u něhož to bude na delší dobu. Těch zranění bylo tuto sezonu docela dost, takže sestava se měnila, zvykali jsme si. Snad nás už žádné zranění nepostihne a budeme moci hrát v co nejsilnější rotaci.
Takže se dá čekat, že se v lize budete tlačit nahoru?
V to doufám. A jak jsme se bavili o Českém poháru, že to jsou zápasy navíc, tak pro nás to je příležitost vyzkoušet si nové sestavy, zapojit nového hráče, jako tomu bylo nyní s Isaiahem (Grayem).
Hrajete také Severoevropskou basketbalovou ligu, v níž jste po základní části skončili devátí z 26 celků. Jaké ambice máte v ní?
Před námi je play off, což byl náš cíl. Čtvrtfinále budeme hrát v Groningenu (10. března od 19.30) a pokusíme se postoupit dál. Doufám, že vítězství v utkání o třetí místo v Českém poháru nás nakopne i v této soutěži a zvedne nám sebevědomí.