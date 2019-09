Čínské cestování? Nápor na psychiku, soudí basketbalový hrdina Šiřina

„K mužstvu se připojím ve středu a o víkendu nás čeká přípravný turnaj na Slovensku. Není důvod se šetřit. Potřebuji se dát do kupy s týmem a zvyknout si zase na náš režim,“ řekl jedenatřicetiletý opavský rozehrávač Jakub Šiřina.

Jaké to bylo, zahrát si ve skupině proti Spojeným státům (67:88)?

Neskutečný zážitek, byť Amerika nebyla v úplně nejsilnější sestavě s největšími hvězdami, ale i tak tam byli hráči top úrovně. Byla to paráda vidět je naživo, ne jen v televizi.

A podobné to bylo i proti Srbsku (81:90) v duelu o páté místo?

S nimi jsme měli možnost setkat se už před třemi roky v kvalifikaci na olympiádu. Ale teď to bylo něco jiného. Také zážitek. Byl to navíc jeden z aspirantů na celkové vítězství. Každý soupeř měl jednu nebo i více hvězd.

A co byl ten největší zážitek?

Ten paradoxně není proti týmům jako Amerika a Srbsko. Spíše jde o vítězství nad Tureckem (91:76), kdy jsme slavili postup ze skupiny. Anebo výhra nad Brazílií (93:71) a prohra s Řeckem (77:84), která se pro nás dá označit i za výhru, protože nám stačila k postupu do čtvrtfinále. Ty tři zápasy byly takové nejvíc.

Co pro vás šesté místo mezi světovou elitou znamená?

Byť jsem spíše sbíral svoje starty po minutách, beru mistrovství jako největší úspěch v kariéře. Dostat se na světový šampionát a mezi dvanáct nejlepších hráčů České republiky je něco výjimečného.

Nemáte nyní chuť zahrát si v zahraničí?

V mém věku to už není reálné. V Opavě mám podepsanou smlouvu ještě na čtyři roky. Musel by se stát nějaký zázrak a tomu už nevěřím. Nechám to, jak je.

Bude těžké naskočit do závěrečné přípravy Opavy před ligou?

Na to se těším. Těším se na kluky, těším se na zápasy, protože příprava na šampionát i celé mistrovství byla hodně dlouhá, nějaké dva měsíce. Návrat do normálního klubového rytmu bude pro mě zase změna.

Moc jste si přes léto neodpočinul. Nebudou vám chybět síly?

Hlavně cestování bylo náročné. Několikrát jsme měnili města, létali. Na tréninky jsme jezdili autobusem i padesát minut. Pro hráče, který hraje málo, to je někdy náročnější, ať fyzicky, nebo psychicky. Energie moc není, ale věřím, že mě opavské prostředí nakopne a bude to fajn.

Jakub Šiřina při natáčení klipu pro Českou televizi.

Poznali jste v Číně i něco jiného než haly a hotely?

Podívat se na nějaké památky nebyl čas. Jen v Šanghaji, kde byl Český dům, jsme byli pozdravit fanoušky.