Rozjetý po světovém šampionátu. Šiřina vévodí všem ligovým střelcům

„Jsem rád, že se mi tak daří, ale hlavní je, že vyhráváme. Když se daří týmově, tak sebevědomí roste,“ prohlásil Šiřina.

Opavský tým z dosavadních sedmi duelů prohrál jediný - v Nymburce. „Takovou sérii jsem na začátku sezony ještě asi nezažil,“ připustil Šiřina.

„Přece jen máme nějaké marody. Minule v Ostravě se zranil Filip Zbránek. Doufám, že se dá do kupy a nebude to nic vážného, aby se nám sestava nesmrskla, protože nám chybí Radim Klečka, náš klíčový hráč do rotace. Těžké zápasy ještě přijdou, ale věřím, že jsme tak kvalitní mančaft, že z nich vytěžíme maximum.“

Jakub Šiřina si před sezonou neoddechl, protože byl na mistrovství světa v Číně, kde národní tým skončil senzačně šestý. Přesto si formu ze šampionátu udržel.

„Odpočinku jsem moc neměl, ale ta minutáž v nároďáku nebyla tak velká, aby mě to nějak fyzicky vyčerpalo,“ řekl. „Jsem rád, jak dobře jsme sezonu odstartovali. Hlavně ať nám to vydrží.“

Potvrdil, že účast v reprezentaci mu hodně pomohla.

„Přece jen dva měsíce trénujete s nejlepšími hráči z republiky, kteří se pohybují ve světě a v Nymburku. Tréninky samy o sobě jsou kvalitní a obohacující. Ale i zkušenost z mistrovství, byť jsem moc nehrál, mi dost dala. Snažím se to přenést tady a zatím se to daří.“

Ostatně opavský trenér a reprezentační asistent Petr Czudek před sezonou říkal, že bude rád, když si Jakub Šiřina do ligy přenese vítěznou euforii ze světového šampionátu. „Musím zopakovat, že hlavní bude, abychom dál vyhrávali,“ uvedl Šiřina. „Je mi jedno, jestli budu dávat třicet, nebo nula bodů. Rozhodující je vítězství. To se cení.“

V národním týmu tolik prostoru nedostal, ale v Opavě ho má po odchodu Radovana Kouřila do Olomoucka více než v předešlé sezoně.

„V mužstvu jsem teď jediný klasický rozehrávač. Je tu ještě mladý Lukáš Bukovjan, ale ten zatím sbírá zkušenosti. Radim Klečka, který je taková alternativa za mě, je bohužel zraněný, takže teď to holt musím táhnout já, nebo tam výborně zaskakují Rosťa Dragoun a Luděk Jurečka.“

Šiřinův rekord v počtu bodů v jednom utkání je 37. A dosáhl ho letos v únoru rovněž proti Ostravě.

„Líbí se mi, že Ostravští v této sezoně snížili počet cizinců a chtějí dát šanci mladým,“ řekl Jakub Šiřina na adresu svého mateřského klubu. „To se cení. Ne každý trenér má odvahu to tak udělat. Výsledky se nedostaví hned, ale kluci z toho budou čerpat v budoucnu.“