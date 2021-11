Vyhrát, brečel bych jako želva, přiznal při loučení rozehrávač Šiřina

Dostal pamětní plaketu, sud piva a pomyslný malý dres pověsil na hřebík. Loučil se v Opavě, v hale klubu, s nímž je spojený už čtrnáct sezon. Bohužel porážkou, Češi podlehli Litevcům 66:74.

„Dát v závěru vítěznou trojku bylo by loučení ideální... Ale takový je sport,“ komentoval Šiřina porážku. „Těšilo by mě, kdybychom vyhráli, atmosféra by byla veselejší. Ale musíme to brát sportovně. Litva byla lepší.“

Vytěsnil jste z hlavy, že je to váš poslední reprezentační zápas?

Moc jsem na to nemyslel. Před utkáním jsem ale byl lehce nervózní. Jak jsem ale vešel na hřiště, nemyslel jsem na to. Spíš mě v tom vyrovnaném závěru štvala ta moje smolná přihrávka, tam se to mohlo ještě vyvinout jinak. Bohužel, stalo se.

V hledišti mohlo být vinou koronavirové pandemie jen tisíc diváků. Jaká byla atmosféra?

V Opavě jsme zvyklí, že i tisícovka dokáže vytvořit parádí atmosféru. Byli jsme rádi, že tady aspoň tolik lidí mohlo být. Byli bychom radši, kdyby bylo plno, ale bohužel. Všem, kdo tu byli, děkujeme.

Po utkání vám pořadatelé na velké obrazovce pustili vzkaz od pivota Jana Veselého, který nemohl přijet. Co na to říkáte?

Nevěděl jsem, co mě čeká. Bylo to příjemné. Je fajn, když vám tleskají spoluhráči, fanoušci. Bylo to dojemné. Potěšilo mě to. I ten Honzův vzkaz. Věřil jsem, že tady bude, ve hře to bylo, ale nepodařilo se. S ním bychom byli silnější. Se všemi se rozloučím v létě, přijedu se za klukama podívat na sraz do Prahy.

Slzy se vám do očí nedraly?

Celkem jsem to ustál. Možná tam náznak byl, ale převládl ve mě pocit ze zápasu. Kdybychom vyhráli, brečel bych jak želva. Dojatý jsem ale byl.

Nepřemlouvali vás spoluhráči, abyste ještě nekončil?

Na olympiádě, po ní, furt. Saty (Satoranský) mi psal, Hanys Veseláč to samé. Ale byl jsem rozhodnutý tvrdě a jasně. Samozřejmě mě těšilo, že mě přemlouvají, parta je skvělá. Ale je to logické řešení.

Rozlučka v kabině nebyla?

Většina kluků to má daleko. Zažijí to, co já prakticky každé léto. Pojedou domů, nic velkého nebude. Vynahradíme si v to létě.

Napadlo by vás, kam až to dotáhnete, když vás na začátku kariéry funkcionáři Ostravy, kde jste začínal, pustili do Opavy?

Těžko. Říct mi to někdo, když jsme byl ještě v dorostu, myslel bych si, že je blázen. Poklepal bych si na čelo. Jsem vděčný, že jak se vše povedlo.

Co bude dál?

Pokračuje moje klubová kariéra, život se zvolní. V létě jsem nikdy neměl volno. Ale zvyknu si rychle. Těším se na to. I na nějakou delší dovolenou.

Malý dres jste pověsil na hřebík. Co budete dělat s tím, v němž jste hrál s Litvou?

O ten měl zájem někdo z rodiny. Uvidíme. Buď o něj bude boj, anebo udělám losovačku.