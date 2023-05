Jsem trapný, škodím! Opavský kapitán si řekl o střídání a pak Děčín zlomil

Co vedlo k obratu prvního zápasu? V poslední čtvrtině jste ztráceli osm bodů.

Kombinace našich obran, zase nám trošku zafungovala naše zóna. Děčín si do ní místy nevěděl rady. Sice jsme dostali nějaké trojky, ale ne tak, aby nás to položilo. Vůle, nasazení, bojovnost, dneska to byl tvrdý play off zápas. Fanouškům se musel líbit. Jsme strašně rádi, že jsme v Děčíně urvali první vítězství. Věděli jsme, že na domácí tým je trošku tlak, protože musí vyhrát. A podle mě to tak i vypadalo, i když se dostali do vedení.

Osobně vám to dlouho nepadalo, proč?

Já byl první poločas otřesný a týmu jsem vůbec nepomohl. Měl jsem plno zbytečných ztrát, trojky mi nepadaly, byl jsem takový jalový. Takže jsem se ve druhém poločase zdravě naštval a chtěl jsem týmu pomoct. Strašně by mě štvalo, kdybych takový výkon jako v první půli předváděl po celý zápas. Ale není to jen o mě. Já budu strašně rád dávat nula bodů v každém utkání, když bude pro nás svítit vítězství. To je pro mě nejdůležitější. Jsem samozřejmě rád, že jsem pomohl.

Trenér Opavy Petr Czudek o Šiřinovi: Je pravda, že Kuba se trápil. Nevím, jestli mu nešly nohy, byl nejistý. Jako správný kapitán ovšem vzal tým v závěru do batohu, dal důležité trestné hody, důležitou trojku. Jsem rád, jak se vrátil do zápasu.

Dokonce jste se nechal ve třetí čtvrtině sám střídat, to není obvyklé.

Já si řekl o střídání, protože jsem věděl, že týmu v dané chvíli nejsem nijak prospěšný. Že jim tam asi škodím. Chtěl jsem dát šanci jiným, třeba by to pomohlo, možná jsem pošetřil síly do závěru, kdy jsem se trošku obul do nájezdů a sbírání faulů. Cítil jsem, že jsem byl na hřišti trošku trapný, tak jsem si sedl na střídačku.

Děčínští Walton a Nichols nasázeli přes dvacet bodů, přidal se k nim jen Pomikálek, Svobodu jste udrželi na pěti bodech. Rozhodlo i to?

My věděli, že stěžejní hráči jsou pro ně Walton s Nicholsem, což oba potvrdili. Rádi bychom je taky udrželi, ale ne vždycky se to podaří. Jsme rádi, že aspoň Matese Svobodu jsme ubránili. Musíme ještě zapracovat na tom, abychom se trošku snažili ubrzdit oba Američany.

S Nymburkem se čekalo, že doma už proměníte mečbol. Využijete nyní výhodu venkovní výhry?

Věřím, že ano. Teď jsme právě urvali výhodu domácího prostředí pro nás, Děčín ji ztratil. Bude na nás, jak se s tím popereme. Už jsme si to v play off zažili, kdy jsme s Brnem doma prohráli, s Nymburkem taky, když jsme měli mečbol. Věřím, že budeme hrát, jak doma umíme, a potvrdíme to. Ale bude to samozřejmě těžké, Děčín je kvalitní tým a nedá nám nic zadarmo.

V Děčíně byla tradičně bouřlivá kulisa, jakou čekáte v Opavě?

U nás bylo vyprodáno během čtyř minut. Prodávají se VIP boxy, které se nikdy v historii neprodávaly. Na atmosféru se strašně těším, bude to svátek basketu.

Má finále bez Nymburka jsou energii?

Rozhodně. Liga je zajímavá. Nejen pro nás hráče, trenéry, vedení, realizační týmy, ale hlavně pro fanoušky českého basketbalu. Je to zpestření, které tu dvacet let nikdo nezažil. Myslím, že je to dobře, že to jen prospěje.