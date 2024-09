Tým má na to, aby znovu bojoval o finále, říká opavský rozehrávač Šiřina

Šiřina věří, že se mužstvo po loňském výpadku vrátí do bojů o medaile.

V minulém ročníku Národní basketbalové ligy odehrál v 31 zápasech v průměru 26,2 minuty. V tom příštím se přece jen bude moci o čas na hřišti více podělit.

Dosud tvořil hlavní rozehrávačskou dvojici s Radovanem Kouřilem. Teď k nim přibyl třiadvacetiletý Marek Vyroubal z USK Praha.

„Je to přínos do té naši mozaiky, protože Mára je kreativní rozehrávač, který dokáže vytvořit situaci pro sebe i pro ostatní, což je vždycky dobře,“ uvedl sedmatřicetiletý Jakub Šiřina.

Budete tři vyrovnaní rozehrávači?

Není to tak, že Mára Vyroubal bude dejme tomu trojkou. Přišel jako posila a několik let hrával pravidelně za USK Praha. Na to, jak je mladý, je i dost zkušený, ví, jak se liga hraje, jak vypadá. Je tam i varianta, že můžeme hrát spolu – jak Kuřka (Kouřil) s Márou, tak já s Márou, nebo já s Kuřkou. O ty minuty se nějak podělíme. Věřím, že to bude šlapat, protože v přípravě se ukazuje, že si dokážeme vyhovět. Bude to dobré.

Bude to pro vás i úleva, že už nebudete muset odtáhnout celé utkání?

Jo, samozřejmě je lepší, když se minuty rozdělí a nemusím hrát třeba třicet pětatřicet minut. Bude to pro nás výhoda, když dokážeme udržet větší tempo hry, nějakou agresivitu v celém zápase. Člověk pak může jet čtyři minuty na krev a jít si odpočinou, protože ví, že má za sebe na lavičce adekvátní náhradu. Je to jen dobře pro tým.

Berete to i tak, že si budete v Marku Vyroubalovi vychovávat nástupce?

(Usmál se) Tak to neberu, ale jestli se Mára chce něco přiučit, to je spíše otázka na něho. Chovám se ke všem stejně a snažím se jim pomoci na hřišti v tréninku i zápase, snažím se jim předat nějaké užitečné informace a pak už je na nich, jak s nimi budou pracovat. Na nějaké vychovávání je tady spíše trenér, nebo celkově ten proces hraní, sbírání minut v lize.

V týmu máte hodně zkušených basketbalistů, nechci říct těch starších. Před sezonou přišli kromě Vyroubala i šestadvacetiletí František Váňa a Rob Howard. Dá se říct, že omlazujete?

Hlavně za dobu, co jsem tady, si nepamatuji, kdy byly takové změny v kádru. Letos jich bylo opravdu hodně, protože najednou skončili tři hráči, všechno pivoti, a přišli tři noví. Dva z nich jsou čeští kluci, kteří mají přehled o tom, jakým stylem tady hrajeme. A dalším je Rob Howard z Levic. Když bude zdravý, může být jednou z velkých hvězd ligy, protože potenciál má opravdu velký.

Pokud jde o Howarda, je to jediný cizinec v mužstvu. Necítí se odstrčený?

To by musel říct spíše on. Určitě je to pro něj nezvyk, výstup z komfortu, protože v Levicích měl tři čtyři krajany, s nimiž mohl trávit čas, bavit se jak jsou zvyklí. Asi to pro něj tady byl šok, ale všichni se s ním snažíme komunikovat a on s námi také, což je plusový bod. Pamatuji si, že když tady hrál Bassett (Dontay Elijah Bassett byl v Opavě v sezoně 2022 až 2023 – pozn. red.) byl spíše uzavřený, nechtěl s nikým moc mluvit. Rob je úplný opak, takže věřím, že mu spoluhráče z Ameriky, které měl v Levicích, dokážeme nahradit, že tady bude spokojený.

Minulou sezonu jste měli výbornou základní a nadstavbovou část ligy, ale ve čtvrtfinále jste vypadli s Ostravou. V té předešlé sezoně jste se trápili, ale play off vám vyšlo parádně a získali jste titul. Tušíte, jak se připravit, aby celá sezona byla úspěšná?

To se naplánovat nedá, to je takové klišé – je to sport. Kdo dokáže formu načasovat ve správný čas, může být úspěšný, což jsme ukázali v mistrovské sezoně. Loni jsme měli nějaký desetidenní výpadek v tu nejhorší možnou dobu, což byla příčina neúspěchu. Hlavně se vše odvíjí od toho, jak se nám budou vyhýbat zranění. To je klíčový faktor. Pokud budeme kompletní, věřím, že uspějeme.

Jenže častá marodka trápí vaše mužstvo už několik let. I před touto jste v dosavadní přípravě nebyli ani jednou kompletní.

Přesně. Jestli jsme v minulé sezoně z té porce odehráli možná pět zápasů v kompletním složení, to si ani nepamatuji. Jinak se to různě lepilo. Všechno je o tom zdraví. Věřím, že smůlu jsme si už vybrali a zranění a nemoci se nám v nadcházející sezoně budou vyhýbat. Tým má na to, aby se vrátil, kam patří a bojovat o finále, o nejvyšší příčky.