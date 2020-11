Na takový zápřah jsem už zvyklý, říká opavský kapitán Šiřina

I to jsou důvody, proč si pozici kapitána vysloužil rovněž v reprezentaci, která se v kvalifikaci mistrovství Evropy v Litvě utká dnes s Belgií a v neděli s Dánskem.

„Post kapitána v národním týmu mě překvapil. Ale spíše to beru jako záskok za Vojtu, který se nemůže zápasů zúčastnit,“ zmínil dosavadního vůdce reprezentace Vojtěcha Hrubana, který duely v Litvě vynechá z rodinných důvodů.

Jakub Šiřina v nejvyšší domácí soutěži po koronavirové pauze nastřílel doma Pardubicím 18 a venku Ostravě 27 a Děčínu 23 bodů.

V šesti duelech si připsal 25 a více bodů, z toho dvakrát přes třicet. Hned v prvním kole se na výhře v Ústí nad Labem 96:94 podílel 36 body, což je rekord této sezony.

Jakube, čím to je, že si stále držíte takovou střeleckou formu?

Hrajeme v úzké rotaci, takže se ode mne očekává, že mužstvo potáhnu, že budu najíždět do koše a vytvářet pozice pro spoluhráče, a někdy to vyjde tak, že dám více bodů. Hlavně jsem rád, že vyhráváme a máme to teď osm jedna (výhry k porážkám). To je pro mě důležité.

Nemáte problém s tím, jak jste vytížený, i vzhledem k nynějšímu náročnému programu? V průměru jste v každém ligovém utkání na hřišti 34,2 minuty.

Tuhle minutáž mám už několik let, takže si troufnu říct, že jsem na to zvyklý. Ale nevím, jak mi to půjde v tom nynějším rytmu, kdy se liga hraje třikrát v týdnu. Na to není zvyklý asi nikdo. Uvidíme, jak budou síly držet. V týmu nás před nynější reprezentační pauzou bylo kvůli nějakým zraněním devět, takže jsem zvědavý, jak se s tím popereme. Ale věřím, že vydržíme a výhry budou přibývat.

Je to však frmol, že?

To ano. Takový NBA styl. Měli jsme několik zraněných, tak nás bylo ne sedm, ale devět statečných.

Celkově je sezona kvůli koronaviru divná. Věříte, že ji dohrajete?

Divná je, ale věřím, že ji dotáhneme až do konce.

Musíte však co chvíli chodit na testy, zda nemáte covid-19. Je to hodně nepříjemné?

Strkat si třikrát týdně do nosu špejle... Dá se to vydržet, ale není to nic příjemného. Ale je to holt naše povolání a musíme se k tomu postavit a akceptovat ta pravidla.

V Opavě však zatím covid-19 nikdo neměl.

Je to tak. Možná jsme byli bezpříznakoví, nebo ten virus opravdu nikdo nedostal. Asi máme silnou imunitu. (usmívá se)

Hrajete bez diváků. Je to hodně smutné?

Je to nezvyk. A bez fandů je to nepříjemné i v tom, že občas někomu z nás může uletět sprosté slovo... To je pak hodně slyšet.

Naopak lepší by měla být domluva mezi vámi hráči, když se na hřišti více slyšíte.

O trošku jo, ale rozehrávač většinou stejně ukáže rukou, co bude tým hrát. Možná je více slyšet, ale nějak se na to nesoustředím.