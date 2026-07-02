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Smělejší díky Americe, střihl si i reklamu na cookies. Nečas o přesunu a penězích

Daniel Czolko
  12:00

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Jakub Nečas na tréninku české basketbalové reprezentace v Poděbradech. | foto: David Šváb/CZ.BASKETBALL

Od našeho zpravodaje ve Švédsku - Americké univerzity jsou v současnosti silnější než kdy dříve. Na atraktivní podmínky dokážou nalákat i profesionální evropské basketbalisty. A také český talent Jakub Nečas, který se po třech letech přesouvá z pittsburské Duquesne University na University of South Carolina, přiznává: „Finanční prostředky tam jsou teď neskutečné.“

Díky sdílení příjmů (revenue-sharing) a systému NIL, který, zjednodušeně řečeno, umožňuje oproti dřívějším omezením těžit sportovcům ze svého jména (name, image, likeness), se v Americe už tak populární univerzity ještě více zatraktivnily.

„I já mám štěstí, že jsem si v tomhle ohledu polepšil. Jsem za to vděčný,“ kývne dvaadvacetiletý Nečas, který si po přesunu do prestižní Southeastern Conference (SEC) za sezonu přijde na vyšší stovky tisíc dolarů.

„Jinak mi škola zajišťuje všechno – od ubytování až po stravu. Finance, které dostanu, si tedy můžu nechávat a investovat je do budoucna,“ popisuje český reprezentant v rozhovoru pro iDNES Premium. Mluví v něm i o svých nástupcích z Brna či národním týmu, se kterým ho čeká zápas kvalifikace o MS proti Švédsku.

Těší mě, že mladší kluci víc a víc zkouší americkou cestu. Možná jsem ukázal nějaký vzor, že to jde.

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