Díky sdílení příjmů (revenue-sharing) a systému NIL, který, zjednodušeně řečeno, umožňuje oproti dřívějším omezením těžit sportovcům ze svého jména (name, image, likeness), se v Americe už tak populární univerzity ještě více zatraktivnily.
„I já mám štěstí, že jsem si v tomhle ohledu polepšil. Jsem za to vděčný,“ kývne dvaadvacetiletý Nečas, který si po přesunu do prestižní Southeastern Conference (SEC) za sezonu přijde na vyšší stovky tisíc dolarů.
„Jinak mi škola zajišťuje všechno – od ubytování až po stravu. Finance, které dostanu, si tedy můžu nechávat a investovat je do budoucna,“ popisuje český reprezentant v rozhovoru pro iDNES Premium. Mluví v něm i o svých nástupcích z Brna či národním týmu, se kterým ho čeká zápas kvalifikace o MS proti Švédsku.
Těší mě, že mladší kluci víc a víc zkouší americkou cestu. Možná jsem ukázal nějaký vzor, že to jde.