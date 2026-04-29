Národní liga? V žádném případě, má jasno Krakovič. Snad baráž povzbudí mladé

„Jsem unavený. Cesta play off v první lize je náročná. Všichni máme zaměstnání a scházíme se po práci. Ale jak finále, tak i baráž jsou vrcholem sezony. Ve středu v Hradci to chceme dohrát se ctí,“ říká tahoun zlínských basketbalistů, který v pondělí večer strávil na palubovce nejvíce času z obou týmů.
Jak hodnotíte výsledek 56:81?
Možná na začátku zápasu byl Hradec trošku nervóznější, ale v průběhu času se ukázal rozdíl mezi národní a první ligou. Skóre je reálným obrazem kvalit obou soutěží. Skok mezi nimi je značný.
V čem nejvíce?
Ve fyzičnu, rychlosti. Hrajeme proti profíkům, jejichž jedinou starostí je dvakrát denně potrénovat a připravit se na zápas. Navíc jsme byli čtyři hráči minus. Hradec měl jasný cíl nás přitlačit na balonu a snažit se hrát po zisku co nejrychleji nahoru, aby nám bral síly.
Vy jste s nimi ale držel krok a se svými statistikami vyčníval.
Národní ligu jsem nějaký rok hrál a v mužstvu mám určitou pozici. Tím, že nám chybělo dost hráčů, jsem měl častěji míč, než kdyby tady byl Tomáš Jansa, který skvěle organizuje hru. Můžu být spokojený, ale primárně beru týmový výsledek. Zápas jsme odbojovali, ukázal se však rozdíl mezi soutěžemi.
Chtěl byste si národní ligu ještě zahrát?
V žádném případě. Jsem spokojený tam, kde jsem. Tuhle kapitolu jsem uzavřel. Mám skvělou práci bezpečnostního technika. První liga je pro mě adekvátní sport a naplnění mých ambicí a času s kamarády, se kterými jsem rád.
Zlín poprvé v historii vyhrál první ligu. Překvapilo vás to?
Trenér tvrdil, že to očekával, ale já ne. Na začátku jsme hráli hodně venku, protože jsme neměli halu. Tým si sedal, záleželo, v jaké sestavě jsme se sešli. Už postup mezi šest nejlepších byl úspěch. A při vyrovnanosti soutěže mohl vyhrát každý z nich.
Užil jste si poslední domácí zápas sezony před plnou halou?
To nás těší. V základní části chodilo dvacet, třicet lidí. Diváci teď přišli za úspěchem. Jsem za to rád, ale byl bych raději, kdyby jim to vydrželo do další sezony a motivovalo mladé. Pokud to pomůže s rozvojem basketbalu ve Zlíně, jenom dobře.