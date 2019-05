Děčínský kapitán Krakovič: Lidi nás právem odepisovali. Teď chci finále

„Postup přes Opavu je pro mě jako kapitána jen dobře. Kdybych převzal kapitánství po Koubovi a my se hnedka nedostali mezi čtyřku, byl bych nerad. To jsme splnili a jsem za to šťastný,“ řekl dlouhovous po výhře 79:62 v sedmé bitvě a 4:3 ve čtvrtfinálové sérii.

Děčín je po dvou letech v semifinále play off, co to s vámi dělá?

Skvělé! Skvělé! Skvělé! Šlo o rozhodující zápas a pocity jsou úžasné.

Co vás k úspěchu dovedlo?

Asi nikoho nepřekvapí, když řeknu, že domácí prostředí. Udrželi jsme ho, to byl základ úspěchu. V posledním zápase jsme ukázali sílu, my ho odbojovali. Dali jsme do toho všechno, co v nás bylo. A už toho nebylo úplně hodně.

Oba celky si udržely domácí neporazitelnost. Proč nikdo nedokázal vyhrát venku?

To je otázka. Každému se hraje dobře na domácí palubovce, kde to zná. Nám pomohli fanoušci, jim taky. Ve třetím utkání jsme tam nehráli dobře, ve čtvrtém jsme se drželi, ale ve 2. půli na nás spadla deka, to samé v zápase šest.

Měl jste zase husí kůži z atmosféry, která v Děčíně panovala?

Určitě! Každého to vtáhlo. Sedmý zápas, co víc si přát. Lidi očekávali pořádnou bitvu, to se splnilo do puntíku. Úžasná atmosféra, naši fanoušci nám pomohli, dneska to bylo na morál a bez jejich energie bychom to nedokázali.

Přitom hostující Martin Gniadek si do děčínského publika v rozhovoru rýpl. Naznačil, že není na výši, lidi pak na něj bučeli.

Martin asi nezvolil úplně šťastná slova a fanoušci mu to vrátili. Ale to k play off patří, nějaké provokace, pošťuchování. Čtvrtfinálová série byla tvrdá z obou stran, ale takové už jsou vyřazovací boje. A takzvaný trash talk k tomu patří.

V únoru a březnu vás v lize drtilo devět porážek v řadě. Věřil jste, že sezona dostane happy end?

V tu dobu nás spousta lidí odepisovala a měli na to asi právo. My se ale ke konci nadstavby neskutečně zvedli, kromě Nymburka jsme vyhráli všechny zápasy v kolečku. Čtvrtfinále jsme ubojovali a věřím, že to přeneseme do dalšího kola proti Svitavám. A ukážeme, že pouze postup ze čtvrtfinále nebyl náš cíl. Nepůjdeme to jen odehrát. Já chci Svitavy dostat pod tlak, chci tam jet s vítěznou mentalitou a ukořistit finále pro nás.

Jakou roli v tom všem hrála trenérská rošáda? Pavla Budínského nečekaně nahradil Tomáš Grepl.

Je otázka, jestli nás probudil, nebo ne. Už před výměnou trenéra to vypadalo, že se zvedáme, měli jsme tři výhry. Změnil nějaké věci, dal tomu jiný systém podle svých představ, přinesl něco svého. Jsem rád, že to držíme na vysoké úrovni.

Před novým trenérem se každý hráč chce předvést, tohle mohlo vašim výkonům pomoct?

Říká se, že to tak bývá, a je to pravda. Kamkoli přijde nový trenér, nikdo nemá nic jistého, hráči začnou šlapat ještě víc. Možná to i přispělo k našim výsledkům. Důležité je, že máme od nadstavby nastartováno, a doufám, že nebudeme zastavovat. Trošku si užijeme postupovou atmosféru, že jsme to utrhli, a pak zpět do práce.

Ve Svitavách začínáte v pondělí a úterý. Jaký to je soupeř?

Po očku jsme sledovali jeho čtvrtfinále s Ústím. Vrátil se jim hodně důležitý hráč O’Brien, který měl na konci nadstavby nějaké zranění. Silný je rozehrávač Marko, který dobře hledá spoluhráče a dokáže i vystřelit. Mají kanonýry Slezáka a Teplého, výborně fyzicky vybaveného Aikena. Složili silný tým. Sedneme si na to a uvidíme, jaký na ně dokážeme najít recept.