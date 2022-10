My a oni? Jako byste srovnávali LeBrona a Jordana, říká děčínský Houška

„Tekly mi slzy, když jsem viděl, jak to v poslední čtvrtině žije. Vzpomínal jsem na naše časy. Hala bouřila, když kluci začali skóre otáčet. Bylo to jako za starých časů, prostě super,“ zářil Houška, který jako kapitán dovedl Děčín ke čtyřem stříbrným medailím. V klubu trénuje mládež a věnuje se marketingu.

Vzpomínáte si na poslední výhru nad Nymburkem, kterou jste zažil jako hráč?

Ani ne. Jsem takový, že nemám v paměti ty starší události, i když jsou tak výjimečné, že by si to zasloužily.

Vy jste Nymburk porazili víckrát, zase tak vzácná výjimka to nebyla.

Párkrát se mi to stalo, ale teď ta pauza byla fakt dlouhá. Některým klukům se to povedlo poprvé. Nymburk byl dlouho jinde, pak přišel přerod našeho týmu. A až teď se to sešlo všechno. Kluci byli zdraví na začátku sezony, ne jako loni, kdy jsme hned přišli o Pomikálka. Nichols má super formu, totéž A. J. Walton, Pomi. Kluci se nepoložili, i když to párkrát už vypadalo špatně a Nymburk byl skoro celou dobu nad nimi.

Možná o to cennější výhra je? Děčín ji neubránil, ale sebral Nymburku v posledních minutách.

Určitě! Kluky mohly některé situace položit. Třeba když už byli na dostřel a přišla šňůra Nymburku 8:0. Nesesypali se, ani když se vyfauloval ústřední rozehrávač. Ukázali charakter, že se nevzdali. A diváci pomohli, cítili z kluků, že by to mohli dokázat. Měli je v zádech, hnali je. Úžasné!

Dá se srovnat tento děčínský tým s tím z vaší stříbrné éry?

Je to těžké. Asi jako srovnat LeBrona (Jamese) s Jordanem, to se taky dá těžko (smích). My tehdy měli výborný tým, hlavně na pivotech jsme byli silní, nynější Válečníci mají zase jiné individuality. My byli zkušení, oni jsou ještě mladí. Podobná je fanouškovská základna. Tehdy chodilo možná víc lidí, teď je po covidu, ale emoce jsou podobné. Snad to lidi nakopne, aby se vrátili do hlediště ještě víc a užívali si podobných extrémně hezkých zážitků. Podle mě to lidi dost potřebují.

Přišlo osm set diváků, přičítáte ten pokles pocovidové době?

Máme s tím problém od začátku, co se lidi vrátili do hlediště. I horší výsledky byly jedním z důvodů, ale lidi celkově zpohodlněli. Snad se to obrátí, ale pořád jich tu sedí pár v roušce, pořád jsou někteří vystrašení.

Znamená velevýhra nad Nymburkem návrat starých časů Děčína?

Hrozně by mě to těšilo, ale nemám rád predikce. Pět zápasů za sebou prohrajete a vše je zapomenuto. Tahle výhra je obrovská přidaná hodnota, s ní se moc nepočítalo. Povedlo se i derby v Ústí a Pardubice, ale úplně bych to nepřeceňoval a neříkal, že budeme celou sezonu první. Může se stát všechno, zranění, ztráta formy. Klukům ale úspěch moc přeju. Když jsem se po zápase objal s Pomim, říkal jsem mu: Konečně jsi taky dokázal jako kapitán takhle vyhrát. Byla na něm vidět upřímná radost.

Čekáte ústup Nymburka?

Ústup asi ne, o tolik méně peněz zase nemají, ale musí se zlepšit jejich cizinci nebo je budou muset vyměnit jako teď Ústí. A hrozně jim chybí lídr Vojta Hruban. Mají nový tým, můžou jít nahoru, až si to sedne.

Bylo by plus pro ligu, kdyby Nymburk nebyl tak suverénní?

Bylo, ale zase hrají Ligu mistrů a my jim fandíme, ať je český basket vidět.