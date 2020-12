Legendární Houška je zpátky v Děčíně. Vidina ničeho mě srážela, vysvětlil

V basketbalovém důchodu působil už jen v Chomutově a amatérský sport stále drtí restrikce. Proto došlo na hostování. „Popravdě jsem se v tomto období trochu nepoznával, protože vidina ničeho mě velmi srážela a nic se mi nechtělo. Určitě si v Děčíně nechci nic dokazovat. Jestli i těch pár minutek něčemu pomohou, budu rád.“

První comeback prožila děčínská ikona v září na finálový dvojzápas Alpského poháru s Pardubicemi. Teď je srdcař Houška zpátky i pro ligu. „Tenhle rok je divný, proto došlo k návratu. Po prvním tréninku a 2,5 měsících neběhání musím říci, že je to vážně těžké. I přesto je to výzva a ty já miluju.“



Už před týdnem se zapojil další zkušený pivot Robert Landa, taky 38letý veterán. „Před rokem jsem nemohl chodit, v říjnu jsem se poprvé rozběhl. Jsem plně vytížený svou prací, moje cesta a moje místo už není v NBL. Basket, hra, kontakt a soupeření mi ale zatraceně chybí. Chci tým povzbudit v zápase, ochutnat několik soubojů a nastavit modus Válečníka do našich mladých pivotů. Nebudu zabírat místo nadějným klukům, po dohodě s trenérem se připojím jen do utkání, kde to bude mít význam,“ ohlásil Landa. „Zároveň věřím, že se město nepostaví ke své republikové sportovní vizitce zády a že brzy přivítáme v Děčíně posily.“

Právě pod košem se Válečníci oslabili. „Od Kouby i Boba je to veliká pomoc, obzvlášť v době, kdy nevíme, jestli máme stále podporu od našeho města, a pokud ano, tak v jaké výši. Není to ale žádné spasitelství. Nemůžeme a ani nečekáme žádné zázraky,“ chápe generální manažer Lukáš Houser.



„Co ale čekáme a víme, je, že do týmu přinesou jejich zápal do hry a válečnické srdce! Oba hráči mají své povinnosti u děčínské mládeže, Robert navíc na federaci. Dohoda s nimi je jasná. Výpomoc na dva měsíce a dál se uvidí. Nám tato doba dává čas na uzavření příjmového rozpočtu A-týmu a na to navázanému případnému posílení kádru.“

Že se kamarádi ze stříbrné party znovu sejdou v jednom dresu, Houšku alias Koubu nadchlo. „Těším se na Boba, na kterého jsem se vedle sebe vždycky mohl stoprocentně spolehnout. Už jsem si myslel, že se potkáme úplně někde jinde.“

Potkají se už ve středu v děčínské hale, Válečníci v 18 hodin uvítají Kolín.