Někdejší vynikající slovinský rozehrávač a nyní úspěšný kouč Jaka Lakovič má co vyprávět.
Obzvláště, když se česká reprezentace pod Bartoňovým vedením už v pátek v rámci kvalifikace o mistrovství světa 2027 utká v Koperu s národním týmem jeho rodné země.
„Prožili jsme spolu spoustu krásných okamžiků, ale i ty složitější, díky kterým je naše pouto silnější. Asi vás nepřekvapí, že jsme stále v kontaktu a že pozorně sleduju, jak se mu daří,“ usměje se trenér španělské Gran Canarie v rozhovoru pro iDNES Premium.
Jak jsme se později sešli v Barceloně u béčka, už jsem cítil, že u basketbalu oba zůstaneme.