Jak zastavit prohry? Musíme si víc věřit, burcuje trenér basketbalistů Hradce

Radomír Machek
  9:28
Bilance je na nováčka soutěže stále vcelku příznivá. Dvě dosavadní výhry ho nechávají ve vyrovnaném balíku týmů druhé poloviny tabulky, k posunu výš to není daleko. Přesto by basketbalisté Hradce Králové měli k dalším zápasům v NBL nahlížet jako na ty, které by bylo třeba výsledkově zvládnout. Nejen kvůli vylepšení číselné bilance, ale také kvůli psychice.
Tomáš Dvořák z Hradce Králové u míče v zápase se Slavií.

Tomáš Dvořák z Hradce Králové u míče v zápase se Slavií. | foto: SK Slavia Praha

Markus Santos-Silva z Nymburka zakončuje v zápase s Hradcem Králové.
David Böhm ze Slavie zakončuje na koš Hradce Králové.
Radovan Mrázek ze Slavie při trestném hodu
Tyrel Bladen ze Slavie a Martin Roub z Hradce Králové sledují míč.
Důvod?

Hradečtí totiž naposledy vyhráli už téměř před měsícem, kdy při svém druhém vítězství v sezoně zdolali USK Praha. Od té doby následovaly jen čtyři porážky, z nichž ta poslední, víkendová na palubovce rivala z Pardubic, byla hodně bolestná. Prohráli totiž o více než 30 bodů.

Na otřepání měli Hradečtí jen čtyři dny, už ve středu nastoupí v domácí hale k dalšímu zápasu a v něm by mohli na neúspěchy posledních týdnů nechat zapomenout. Jejich soupeřem totiž bude tým Olomoucka, jeden ze dvou, který Hradečtí v tomto ligovém ročníku zatím porazili. V úvodním kole si pro tuto výhru dokonce zajeli na Moravu.

Markus Santos-Silva z Nymburka zakončuje v zápase s Hradcem Králové.

„V Olomouci jsme byli agresivní, což se projevilo na nízkém procentu úspěšnosti střelby soupeře. Zároveň jsme měli ve srovnání s dalšími zápasy méně ztrát, na výsledek to mělo velký dopad,“ uvedl hradecký hráč Jan Bubeníček.

Podobnou cestou se tým bude chtít vydat v dalších zápasech, ve středu k tomu bude mít první příležitost. Poté, co výkon v Pardubicích kvalitní nebyl.

„Rád bych viděl, aby si naši hráči více věřili a navzájem si důvěřovali. Zvlášť když se věci nevyvíjejí podle našich představ. Musíme lépe doskakovat v obraně, abychom mohli hrát rychlejší útok,“ snažil se kouč hradeckého družstva Pedja Stamenkovič hlavně z této prohry vyvodit ponaučení pro svůj tým.

Pedja Stamenkovič, trenér Hradce Králové, se diví.

Středeční zápas s Olomouckem (začátek v 19 hodin) je předehrávkou úvodního kola druhé čtvrtiny základní části soutěže. K zakončení té první Hradci zbývají ještě tři utkání. Dvě z nich – v Ostravě a doma s Pískem – sehraje tento a příští týden. Duel s letos velmi silným Brnem je na programu až 7. ledna příštího roku.

Stamenkovič svůj tým povede do dalších s filozofií, která sází na kolektivní herní pojetí. „Naší týmovou identitou je hrát společně a sdílet míč. U tohoto herního stylu je běžné, že máme o něco více ztrát, ale chtěl bych omezit ztráty míče v naší obranné polovině,“ poznamenal kouč.

