Jak tvrdý je střet s Evropou. Ostravanky znovu narazily, podlehly agresivitě Girony

„Všechno je ve větší agresivitě a větší rychlosti, takže pro nás to opět byla byla docela dobrá škola,“ komentovala porážku ostravská trenérka Iveta Rašková.
Právě tvrdosti přičítá 30 ztracených balonů během utkání i horší střelbu.
„Osmnáct ztrát za první poločas bylo hrozně moc, navíc jsme z nich dostaly hodně bodů,“ uvedla Rašková. „Evropský basket je mnohem agresivnější a s tím jsme měly problém.“
I při střelbě?
„Vše se vším souvisí, protože jste pod mnohem větším tlakem než u nás v lize, takže i ta úspěšnost střelby je nižší,“ odpověděla Iveta Rašková.
„V EuroCupu se píská trošičku jinak než v naší lize,“ konstatovala ostravská kapitánka Michaela Vacková. „Trvalo nám hodně dlouho, než jsme se s tím srovnaly. Týmy hrají agresivněji a rozhodčí nepískají lehké kontakty. S tím jsme se při doskocích a při všem nějakou dobu srovnávaly.“
Přece jen už to byl pro Ostravanky v této sezoně čtvrtý duel v prestižní evropské soutěži, takže by už mohly být na odlišné posuzovaní sudích zvyklé...
„Nestěžuji si, ale furt se s tím nedokážeme nějak srovnat, i když to už byl čtvrtý zápas. Snažíme se hrát tvrdě, agresivně, ale se soupeřem jako Girona je to těžké,“ uvedla Vacková. „Martin výborně přihrávala a když jsme se pokoušely některé soupeřky zablokovat pod košem, tak balon krásně vyhodila na trojku. Je to skvělá hráčka.“
To Vacková zmínila velkou hvězdu soupeřek rozehrávačku Iyanu Martinovou, teprve dvacetiletou, která s pivotkami Carolinou Guerrerovou a Tilbe Senyürek, jež nastřílely 36 bodů, španělský celek táhla.
Před začátkem poháru Ostravanky odvážně pomýšlely na postup nejhůře z třetího místa. Jenže k tomu potřebují vyhrát nejméně tři zápasy, přičemž ještě je čekají 25. listopadu doma od 17.15 německý Keltern, který porazily, a 1. prosince v Bulharsku Montana, leč s ní ve své hale padly o 30 bodů.
„Teď už to bude těžké. Počítaly jsme, že Girona bude hlavní favorit, ale s Montanou jsme propadly, to byl náš absolutní výbuch,“ uznala Iveta Rašková.
„Každopádně se na ty dva zbývající zápasy zaměříme,“ řekla Michaela Vacková. „Nic nevzdáváme, nesmíme dávat hlavy dole, jdeme na Keltern a jedeme na Montanu. O postup ještě budeme bojovat.“