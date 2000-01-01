náhledy
Zdánlivě všední duel šestého týmu Východní konference NBA se čtrnáctým se změnil v úchvatnou one man show, která se okamžitě zařadila mezi nejpamátnější zápasy basketbalové historie. Bam Adebayo při výhře Miami nad Washingtonem 150:129 nasázel neuvěřitelných 83 bodů, což je druhý nejlepší střelecký výkon v dějinách zámořské soutěže. Podívejte se, jak řádění amerického pivota zachytili fotografové světových agentur.
Před zápasem přitom takovéto bodové erupci nic nenasvědčovalo. Dosavadním sezonním maximem 28letého basketbalisty bylo 32 bodů z konce ledna, v kariéře dal předtím nejvíc 41 bodů.
Ale domácí utkání proti Washingtonu mu od začátku sedlo. Už v první čtvrtině dal 31 bodů, do poločasu jich měl 43. A za tři čtvrtiny nasbíral už 62 bodů.
Nejvíc bodů si zařídil trestnými hody. Dostal k nim 43 příležitostí a 36 z nich proměnil, v obou statistikách stanovil nový rekord NBA.
Při ofenzivní kanonádě ale zvládal i defenzivní povinnosti, takto bránil rozehrávače Washingtonu Bilala Coulibalyho. Zaznamenal také devět doskoků a tři asistence.
Avšak hlavní ovace pochopitelně sklízel za mimořádně přesnou mušku. A po zápase se mohl takto usmívat: jeho 83 bodů je druhým nejlepším střeleckým výkonem v historii NBA hned od památné stovky Wilta Chamberlaina z roku 1962.
Hlavního hrdinu zápasu takto zkropili vodou nadšení spoluhráči, kteří se mu snažili co nejvíc pomoct. A díky tomu se stali součástí historické podívané.
„Wilt, já, pak Kobe. Zní to šíleně,“ nechápal Adebayo, že se dostal za Chamberlaina a o dva body překonal výkon další legendy Kobeho Bryanta, jenž v roce 2006 nastřílel v jednom utkání 81 bodů.
A další radost Adebaya se spoluhráči... „Pro mě šlo jen o to zůstat klidný a soustředěný, věděl jsem, že můžu dosáhnout něčeho výjimečného. Nevěřil jsem, že to bude 83 bodů, ale být u toho doma, před mámou a fanoušky, je neuvěřitelný historický moment,“ řekl v slzách Adebayo.
Uznání mu pochopitelně vyjádřil také trenér Erik Spoelstra, který Adebaya držel na hřišti co nejdéle, aby svůj bodový zápis ještě rozšířil.
Výmluvný pohled na výsledkovou tabuli po zápase. Adebayových 83 bodů ční nade všemi, celkově druhým nejlepším střelcem zápasu byl Alexandre Sarr z Washingtonu s „pouhými“ 28 body.
