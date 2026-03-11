Jak se zrodilo magických 83 bodů: rekord v trestných hodech a překonání legendy

  12:45
Zdánlivě všední duel šestého týmu Východní konference NBA se čtrnáctým se změnil v úchvatnou one man show, která se okamžitě zařadila mezi nejpamátnější zápasy basketbalové historie. Bam Adebayo při výhře Miami nad Washingtonem 150:129 nasázel neuvěřitelných 83 bodů, což je druhý nejlepší střelecký výkon v dějinách zámořské soutěže. Podívejte se, jak řádění amerického pivota zachytili fotografové světových agentur.
Basketbalisté Miami slaví výkon Bama Adebaya (vpravo), který dal v zápase proti... Bam Adebayo z Miami (vpravo) přihrává v utkání NBA proti Washingtonu. Bam Adebayo z Miami zakončuje v utkání NBA proti Washingtonu. Bam Adebayo střílí trestný hod, v rekordním zápase jich proměnil 36. Bam Adebayo přidává dva ze svých 83 bodů. Bam Adebayo z Miami (vpravo) brání v utkání NBA Bilala Coulibalyho z... Bam Adebayo poté, co nastřílel 83 bodů. Spoluhráči kropí vodou střelce 83 bodů Bama Adebaya. Bam Adebayo se spoluhráči slaví rekordních 83 bodů. Bam Adebayo přijímá gratulace od spoluhráčů Pelleho Larssona a Tylera Herroa k... Bam Adebayo se po zápase objímá s trenérem Erikem Spoelstrou poté, co skóroval... Pohled na výsledkovou tabuli v utkání mezi Miami a Washingtonem, na níž vyčnívá...

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?

Celebrity na derby Slavia - Sparta.

V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...

Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz

Jutta Leerdamová a Jake Paul oslavují olympijské zlato nizozemské...

Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...

Rychlejší nějakou dobu nebudu. Vonnové pomáhají s pohybem nová kolečka

Video, kde Lindsey Vonnová jezdí po domě na elektrické tříkolce pobavilo...

Lindsey Vonnová pokračuje v rekonvalescenci po vážném zranění nohy. Přestože je léčba náročná, slavné lyžařce nechybí humor. Nyní fanouškům ukázala, jak se pohybuje po svém domě. Klasický invalidní...

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Složitá situace Komety: tým válčí na tři pětky, útočníci mlčí. Nájezdy? Raději ne

Brněnský gólman Aleš Stezka sleduje kotouč v utkání předkola play off proti...

Hokejisté Komety jedou na doraz. Tři formace, obří minutáž klíčových hráčů a nulová produktivita útočníků. Brno doplácí na úzký kádr a z domácí výhody v předkole play off vytěžilo jen jeden vítězný...

12. března 2026  14:12

Basketbalistky se z problémů nedostaly. V kvalifikaci o MS prohrály s Mali

Julia Reisingerová zakončuje v zápase s Mali v kvalifikaci o MS.

České basketbalistky si zkomplikovaly boj o účast na zářijovém mistrovství světa v Berlíně. V průběhu zápasu proti Mali se jejich ztráta vyšplhala až na 24 bodů, což se ukázalo jako neřešitelný...

12. března 2026  9:20,  aktualizováno  14:05

Tisíce kilometrů, desítky hotelů. Ledecká spočítala, co absolvovala za 90 dnů

Ester Ledecká na trati super-G ve Val di Fassa

Ester Ledecká má za sebou náročné tři měsíce plné cestování a závodění. Teď se sice vrátila domů, ale jen na pár hodin. Už o víkendu ji čekají další závody. Hvězdná lyžařka a snowboardistka na...

12. března 2026  14:05

Na HMS jede 21 atletů. Lídrem výpravy je Štefela, nechybí Manuel či Švábíková

Jan Štefela zdolává laťku ve finále mistrovství světa v Tokiu.

Na halové mistrovství světa do Toruně pojede 21 českých atletů. Nominaci pro šampionát, který se uskuteční od 20. do 22. března, ve čtvrtek na tiskové konferenci oznámil Český atletický svaz. Lídrem...

12. března 2026  13:51

Vzepětí v závěru nestačilo. Čechová říkala: Nepohlídaly jsme si věci, které jsme měly

Emma Čechová během utkání s Mali v kvalifikaci o MS.

Velkou komplikaci v boji o postup na zářijové mistrovství světa v Berlíně způsobila českým basketbalistkám kvalifikační porážka s Mali 64:77. Pivotka Emma Čechová litovala: „Přijde mi, že jsme začaly...

12. března 2026  13:44

Když pálí pan podceňovaný. Valverde vsítil první hattrick a Real žasl: Je to vzorový lídr

Federico Valverde z Realu Madrid slaví gól proti Manchesteru City v osmifinále...

Že chyběl obávaný útočník Kylian Mbappé? Nevadí! Zastoupil ho přitom fotbalista, který nevstřelil v žádném zápase Ligy mistrů víc než jeden gól. Až do středečního večera. „Každý sní o takovém...

12. března 2026  13:13

Pecka: Hrubý primátorem? Hodí se na to, papaláš z něj nebude. Možná taky skončím

Ústí slaví výhru nad Děčínem, vlevo šéf klubu Tomáš Hrubý, vpravo hrdina...

Společně byli u rozkvětu basketbalové Slunety a historického postupu do ligového finále, společně teď možná dva lídři a kamarádi klub i opustí. Šéf Tomáš Hrubý bude na podzim kandidovat na ústeckého...

12. března 2026  13:09

Zraněný Šulc vynechá také úvod osmifinále Evropské ligy. Stihne reprezentaci?

Pavel Šulc z Lyonu během zápasu proti Monaku.

Zraněný český fotbalista Pavel Šulc nenastoupí za fotbalisty Lyonu ani ve večerním úvodním utkání osmifinále Evropské ligy na stadionu Celty Vigo. Francouzský klub o tom informoval na svém webu, kde...

12. března 2026  13:05

Stránský se zvolna loučí s Davosem. Vrátí se do Česka, patrně posílí Pardubice

Matěj Stránský slaví gól do sítě Švýcarů.

Útočník hokejové reprezentace Matěj Stránský ukončí po sezoně přes platnou smlouvu z rodinných důvodů angažmá v Davosu a vrátí se do Česka. Informoval o tom server watson.ch, ve čtvrtek pak informaci...

10. března 2026  20:40,  aktualizováno  12. 3. 12:56

Sledujte zápas Sparty proti Alkmaaru v Konferenční lize zdarma. Díky Pecka.TV

Sparťanský útočník a kapitán Lukáš Haraslín oslavuje vstřelenou branku.

Jarní fáze evropských pohárů je tady a fotbalová Sparta vstupuje do osmifinále Konferenční ligy. Na úvod ji čeká náročný duel na půdě nizozemského Alkmaaru. Předplatitelé iDNES Premium mohou zápas...

12. března 2026  12:51

Neto vztekle srazil k zemi podavače míčů v Lize mistrů. Pak se kál: Byly v tom emoce

Křídelník Chelsea Pedro Neto se v utkání proti Paris Saint-Germain dostal do...

Neobvyklý moment nabídl závěr utkání Ligy mistrů mezi PSG a Chelsea. Hráč londýnského týmu Pedro Neto se v nastaveném čase dostal do konfliktu s podavačem míčů, kterého ve snaze rychle získat balon...

12. března 2026  12:49

Dosáhne Třinec na postup? Nevymýšlet, hrát systémově a věřit, velí zadák Adámek

Olomoucký útočník Ondřej Matýs padá v brankovišti třineckého gólmana Marka...

Obránce třineckých hokejistů Marian Adámek byl jednou z hlavních postav vypjatého závěru druhého utkání předkola play off extraligy, v němž Oceláři porazili Olomouc 3:2 v prodloužení. Třinec díky...

12. března 2026  12:24

