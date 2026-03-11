|
Jak se zrodilo magických 83 bodů: rekord v trestných hodech a překonání legendy
Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách
Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...
Herci, ministři i hvězdy Survivoru. Jaké známé osobnosti přilákalo derby v Edenu?
V neděli večer bylo v pražském Edenu pořádně živo. Na ligový šlágr mezi Slavií a Spartou dorazila i řada známých tváří z politiky, kultury i sportu. Ve VIP prostorách se vedle sebe objevili fotbaloví...
Odměna za olympijské medaile. Jake Paul daroval Leerdamové luxusní vůz
Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová patřila mezi hvězdy nedávných zimních olympijských her. Na milánském oválu vybojovala zlato v závodě na 1000 metrů a stříbro na pětistovce. Kromě cenných...
Rychlejší nějakou dobu nebudu. Vonnové pomáhají s pohybem nová kolečka
Lindsey Vonnová pokračuje v rekonvalescenci po vážném zranění nohy. Přestože je léčba náročná, slavné lyžařce nechybí humor. Nyní fanouškům ukázala, jak se pohybuje po svém domě. Klasický invalidní...
Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského
Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...
Složitá situace Komety: tým válčí na tři pětky, útočníci mlčí. Nájezdy? Raději ne
Hokejisté Komety jedou na doraz. Tři formace, obří minutáž klíčových hráčů a nulová produktivita útočníků. Brno doplácí na úzký kádr a z domácí výhody v předkole play off vytěžilo jen jeden vítězný...
Basketbalistky se z problémů nedostaly. V kvalifikaci o MS prohrály s Mali
České basketbalistky si zkomplikovaly boj o účast na zářijovém mistrovství světa v Berlíně. V průběhu zápasu proti Mali se jejich ztráta vyšplhala až na 24 bodů, což se ukázalo jako neřešitelný...
Tisíce kilometrů, desítky hotelů. Ledecká spočítala, co absolvovala za 90 dnů
Ester Ledecká má za sebou náročné tři měsíce plné cestování a závodění. Teď se sice vrátila domů, ale jen na pár hodin. Už o víkendu ji čekají další závody. Hvězdná lyžařka a snowboardistka na...
Na HMS jede 21 atletů. Lídrem výpravy je Štefela, nechybí Manuel či Švábíková
Na halové mistrovství světa do Toruně pojede 21 českých atletů. Nominaci pro šampionát, který se uskuteční od 20. do 22. března, ve čtvrtek na tiskové konferenci oznámil Český atletický svaz. Lídrem...
Vzepětí v závěru nestačilo. Čechová říkala: Nepohlídaly jsme si věci, které jsme měly
Velkou komplikaci v boji o postup na zářijové mistrovství světa v Berlíně způsobila českým basketbalistkám kvalifikační porážka s Mali 64:77. Pivotka Emma Čechová litovala: „Přijde mi, že jsme začaly...
Když pálí pan podceňovaný. Valverde vsítil první hattrick a Real žasl: Je to vzorový lídr
Že chyběl obávaný útočník Kylian Mbappé? Nevadí! Zastoupil ho přitom fotbalista, který nevstřelil v žádném zápase Ligy mistrů víc než jeden gól. Až do středečního večera. „Každý sní o takovém...
Pecka: Hrubý primátorem? Hodí se na to, papaláš z něj nebude. Možná taky skončím
Společně byli u rozkvětu basketbalové Slunety a historického postupu do ligového finále, společně teď možná dva lídři a kamarádi klub i opustí. Šéf Tomáš Hrubý bude na podzim kandidovat na ústeckého...
Zraněný Šulc vynechá také úvod osmifinále Evropské ligy. Stihne reprezentaci?
Zraněný český fotbalista Pavel Šulc nenastoupí za fotbalisty Lyonu ani ve večerním úvodním utkání osmifinále Evropské ligy na stadionu Celty Vigo. Francouzský klub o tom informoval na svém webu, kde...
Stránský se zvolna loučí s Davosem. Vrátí se do Česka, patrně posílí Pardubice
Útočník hokejové reprezentace Matěj Stránský ukončí po sezoně přes platnou smlouvu z rodinných důvodů angažmá v Davosu a vrátí se do Česka. Informoval o tom server watson.ch, ve čtvrtek pak informaci...
Sledujte zápas Sparty proti Alkmaaru v Konferenční lize zdarma. Díky Pecka.TV
Jarní fáze evropských pohárů je tady a fotbalová Sparta vstupuje do osmifinále Konferenční ligy. Na úvod ji čeká náročný duel na půdě nizozemského Alkmaaru. Předplatitelé iDNES Premium mohou zápas...
Neto vztekle srazil k zemi podavače míčů v Lize mistrů. Pak se kál: Byly v tom emoce
Neobvyklý moment nabídl závěr utkání Ligy mistrů mezi PSG a Chelsea. Hráč londýnského týmu Pedro Neto se v nastaveném čase dostal do konfliktu s podavačem míčů, kterého ve snaze rychle získat balon...
Dosáhne Třinec na postup? Nevymýšlet, hrát systémově a věřit, velí zadák Adámek
Obránce třineckých hokejistů Marian Adámek byl jednou z hlavních postav vypjatého závěru druhého utkání předkola play off extraligy, v němž Oceláři porazili Olomouc 3:2 v prodloužení. Třinec díky...