Jak Krejčí přebil splín: Byl jsem naštvaný. Už to vypadalo, že v NBA nebudu mít místo

V devíti z posledních šestnácti duelů pomohl Atlantě vždy dvouciferným bodovým přídělem, blýskl se zejména před necelým měsícem proti Los Angeles Clippers, kdy 28 body vytvořil nové české maximum v nejlepší lize světa.
„Hlavně jsem rád, že jsme ten zápas vyhráli, byl napínavý až do poslední vteřiny. A samozřejmě to byl skvělý pocit,“ ohlížel se 25letý reprezentant při pondělním videohovoru s novináři. „Že to je nový český rekord, jsem se dozvěděl až po utkání, takže to bylo takové překvapení. Je vždycky skvělé, když se zápas takhle vydaří, můžu být na hřišti přes třicet minut a cítím, že týmu pomáhám.“
A od té doby vám forma drží a jste jednou z opor Atlanty. Jak moc vám rekordní zápas pomohl?
Hodně, hlavně v sebevědomí. Letos jsem oproti minulým rokům posunul to, že i když utkání začnu se střeleckou bilancí třeba 0:3, tak mám pořád sebevědomí vystřelit znovu. V minulých letech už jsem střílet přestával nebo jsem se začal víc bát, ale teď si pořád věřím. A už se mi hodněkrát stalo, že jsem díky tomu mohl zápas otočit.
Berete své poslední výkony i jako satisfakci za to, že se vám během působení v zámoří opět povedlo vybojovat si místo v sestavě?
Určitě. Už to několikrát vypadalo, že v NBA nebudu mít místo, ale jsem rád, že jsme vydrželi a věřili jsme si, že se tady dokážu udržet. A těší mě, že teď to chytlo správný směr. Každopádně v NBA je důležité nikdy nebýt moc nahoře ani moc dole a pořád se soustředit jen na své výkony.
Po velmi dobrém závěru minulé sezony, kdy jste hrával pravidelně, jste aktuální ročník opět začal na lavičce a moc jste se do akce nedostával. Jak jste toto období prožíval?
Bylo to pro mě hodně složité. Trenér Quin Snyder si se mnou musel promluvit, protože už na mně viděl, že jsem naštvaný a trochu ztrácím soustředění. Řekl mi, že chápe, že je těžké, když nehraju, ale že nikdy nesmím ztratit ten focus. A když si to vezmete správným směrem, tak se dostanete zpět. Takže když ta šance potom přišla, byl jsem díky tomu připravený.
Takže promluva s trenérem byl zlomový bod, kdy se vaše nastavení změnilo?
Určitě. Musím se přiznat, že i na trénincích jsem vypadal skleslejší, a Quin tohle všechno vidí. Jsem rád, že máme takovýto vztah, že za mnou může přijít a říct mi na rovinu, co si myslí.
V posledních dnech a týdnech jste zaujal výbornou střelbou za tři body, už si na vás soupeři dávají pozor?
Ano, v některých zápasech cítím, že mám obránce pořád u sebe. Ale zase to pro mě otevírá další možnosti hry, třeba je lehčí najíždět do bedny a hledat volné hráče na vyhození. Takže i když mi teď trojky jdou nejvíc, tak nejsou jedinou věcí, kterou můžu týmu pomoct.
Máte na trojky nějaký speciální trénink?
Když jsem byl menší, tak jsem byl v hale třeba pět hodin a odstřílel jsem tisíce a tisíce střel. To mi v kariéře určitě pomohlo, hlavně v disciplíně. Nicméně čím jsem starší, tím je pro mě důležitější dát těch střel třeba jen tři sta, ale ať jsou fakt zápasové. Že jsem po té třístovce unavenější než po tisícovce, kdy nad tím moc nepřemýšlím. To mi extrémně pomohlo, abych se jako trojkový střelec zlepšil. Mám k sobě i trenéry, kteří se mě snaží zablokovat a brání mě.
A co kdyby vás pozvali na soutěž trojkařů při prestižní All Star Game? S úspěšností 45,8 procenta jste osmým nejlepším v celé lize.
Nevím, jestli to je reálné, ale kdyby taková nabídka přišla, tak bych ji samozřejmě musel zvážit. Byla by to neuvěřitelná čest, ale to ještě hodně předbíháme.
Jak na vaši přesnou mušku reagují spoluhráči?
Jsou moc šťastní. Chceme hrát rychlý kolektivní basket s přihrávkami, což můžeme praktikovat hlavně díky tomu, že máme opravdu dobrou partu a rozumíme si. Chodíme spolu na večeře a tak dále. Hodně tomu pomáhá Kristaps Porzingis, který toho v NBA zažil spoustu. Díky němu mám v týmu konečně někoho, s kým si můžu osvěžit španělštinu. On taky vyrůstal ve Španělsku, můžeme se bavit o Satym (Tomáši Satoranském) a o Ondrovi Balvínovi, se kterými hrál.
Vysloužil jste si už nějakou přezdívku?
Nejvíc se chytla Heat Czech, pár trenérů i hráčů mi tak dokonce říká.
Nakonec jste tedy s úvodem sezony spokojený?
Vždycky je prostor pro nějaké zlepšení a pořád je spousta věcí, díky kterým bych mohl týmu pomoct víc, ale obecně si myslím, že jsme začali dobře. Zvládli jsme dobu bez Trae Younga a těším se, až se vrátí a budeme zase v plné síle.
Právě kvůli zranění vaší největší hvězdy jste dostal více prostoru i vy. Jak moc se liší hra Atlanty s Youngem a bez něj?
Hodně, ale myslím, že až se Trae vrátí, tak nám extrémně pomůže. I vzhledem k tomu, že Jalen Johnson letos hraje neuvěřitelně a zrovna on bude tím, kdo z Traeova návratu bude těžit nejvíc.
Kdy bude Young uzdravený?
Za týden nebo deset dní budeme mít další informace. A myslím, že k návratu už má blízko.
Atlanta je momentálně na devátém místě Východní konference. Je vaším cílem postoupit do vyřazovacích bojů?
Určitě. Tým máme dost kvalitní na to, abychom v play off něco dokázali, ale v základní části zbývá ještě spousta zápasů.
A na co se soustředíte po osobní stránce?
Pro mě je cíl pořád stejný – být ve stálé rotaci týmu. Jde to nahoru dolů, někdy se nedaří, nehrajete a musíte na tu šanci čekat. Ale nejdůležitější je, abych neztratil ten focus, zůstal pozitivní a pořád si věřil, že až příležitost zase přijde, tak ji využiju na maximum.
Když ještě zabrousíme do Česka, jak se vám zamlouvá jmenování Luboše Bartoně novým trenérem národního týmu?
Znám se s ním spoustu let, když jsem byl ve Španělsku, mluvili jsme spolu po každém zápase. Trénoval mě i v reprezentaci do osmnácti let, takže se moc těším na spolupráci a na to, kam se repre posune dál.
Sledoval jste nedávná vítězná utkání se Švédskem a Estonskem?
Viděl jsem půlku prvního zápasu živě, zbytek jsem dokoukal ze záznamu, protože jsme měli trénink. Směr, kterým to teď jde, je správný, a už se těším na další zápasy za národní tým. I když poslední léto bylo takové, jaké bylo, jsem i za tuhle zkušenost rád. Věřím, že i díky ní se mi teď v NBA tak daří. Pomohla mi se sebevědomím, protože vím, že jsem lepší než nějakých pět zápasů na EuroBasketu. Posunulo mě to dál.
Takže letní kvalifikace o postup na mistrovství světa figuruje ve vašem kalendáři?
Určitě. S repre vždycky počítám, i když je to ještě za dlouho dobu a uvidíme, jak dopadne sezona v NBA. Každopádně s Lubošem jsem v kontaktu, bavili jsme se i po těchto posledních zápasech. Uvidíme, co léto přinese, ale minimálně se s Lubošem určitě uvidím.