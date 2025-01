Jokičova rodina už Jokera nefinancuje. Sombor přišel o kouče i jednu soutěž

Konkrétně Jokičův bratr Strahinja měl na schůzce s vedením a koučem Vladimirem Lučičem (jmenovcem hráče Bayernu Mnichov a nedávného reprezentanta) oznámit: „Na chodu klubu se budeme podílet do 19. ledna, poté naše investice končí. Hráči a členové realizačního týmu můžou odejít.“

Trenér, který do Somboru přišel teprve před aktuální sezonou, i sportovní ředitel Srdjan Stojkov byli nemile překvapeni. Vždyť rodina do zázemí vložila nemalé prostředky a jejich klub se netajil ambicemi.

„Měli jsme reálnou šanci zaútočit na postup do ABA Ligy (Jadranské ligy), kdyby nám přišly další dvě posily. Podle mého názoru to není pro nás všechny nejlepší,“ smutnil Lučič v rozhovoru pro Mozzart Sport.

„Musíme ale toto rozhodnutí respektovat. Lidí, kteří investují své peníze do basketbalu, je málo. V Somboru pomohli vybudovat uznávaný klub, teď se rozhodli odejít a já to musím přijmout,“ dodal s tím, že do dalších detailů nechce zacházet.

Oznámení od Jokičovy rodiny přišlo v momentě, kdy si KK Joker táhl v srbské soutěži a v ABA Lize 2 dohromady šňůru čtyř porážek. Nicméně poté celek pod Lučičovým vedením dvakrát zvítězil.

„Zareagovali jsem v těžké situaci dobře, což bude určitě hodně znamenat pro lidi, kteří v klubu zůstávají, i pro nového trenéra,“ pochválil svěřence Lučič, jenž ovšem ze Somboru stejně jako část hráčů odchází.

Jeho místo zabere dosavadní asistent Mihailo Subaranovič.

Na starosti bude mít jen zápasy v domácí soutěži, ve které je KK Joker šestý na dohled páté místence zaručující účast v play off. Ve vyřazovacích bojích pětice nejlepších vyzve i výběry působící výhradně v Jadranské lize. A to včetně slovutných bělehradských rivalů Crvene zvezdy a Partizanu.

Trenér Vladimir Lučič před utkáním KK Joker. Basketbalisté KK Joker před utkáním ABA Ligy 2.

Z mezinárodní ABA Ligy 2, ve které hrál celek ze Somboru premiérovou sezonu, se už klub odhlásil. Působení v ní je považováno pro menší sportovní organizace jako velmi nákladné vzhledem k účasti týmů z různých koutů Balkánu.

Konkrétně výběr KK Joker cestoval do Bosny a Hercegoviny (Široki Brijeg – 296 km vzdušnou čarou), Černé Hory (Podgorica – 372 km) a Severní Makedonie (Bitola – 557 km). Což se mohlo stát pro Lučiče a spol. osudným.

„Měli jsme šanci vybudovat vedle Spartaku Subotica druhé velké basketbalové centrum na severu země,“ posteskl si už bývalý kouč.

Místo toho bude klub bojovat o přežití, musí totiž sehnat prostředky na další fungování i náhradu za odcházející hráče. Sportovní ředitel Stojkov chce vsadit hlavně na mladé hráče s regionu.