Basketbalista zkritizoval NBA za podporu LGBTQ+, záhy nato se ho tým zbavil

Rozehrávač Jaden Ivey dostal výpověď od vedení Chicaga poté, co na sociálních sítích kritizoval přístup NBA vůči komunitě LGBTQ+. Americký basketbalista a pátý hráč draftu z roku 2022 se v živě vysílaných videích na sociálních sítích opřel zejména do kampaně k Měsíci hrdosti (Pride Month).
Jaden Ivey se rozcvičuje před zápasem Chicaga.

Jaden Ivey se rozcvičuje před zápasem Chicaga. | foto: AP

Bulls jeho propuštění osvětlili stroze: „Jeho chování poškozuje tým.“

Čím přesně, to neuvedli.

Ivey v několika komentářích na náboženské téma otevřeně kritizoval NBA za podporu Měsíce hrdosti, většinou na červen připadající každoroční akce LGBTQ+ komunity, která připomíná boj za práva sexuálních a genderových menšin.

„Vyhlašují Měsíc hrdosti v NBA. Ukazují to světu. Říkají, ať se připojíme a oslavujeme nepravost,“ řekl mimo jiné Ivey v jednom ze svých dlouhých monologů na sociálních sítích. V jiném videu zpochybnil legitimitu těhotenství mezi lesbickými páry, také například prohlásil, že katolická církev je falešné náboženství a ne pravé učení Ježíše Krista.

Proti rozhodnutí klubu vzdát se jeho služeb se poté ostře ohradil. „Proč jen neřekli: ‚Nesouhlasíme s jeho postojem k LGBTQ+‘. Jak tohle chování poškozuje tým? Co jsem týmu udělal?“ ptal se v reakci čtyřiadvacetiletý hráč.

Do Chicaga přišel Ivey teprve v únoru po štaci v Detroitu, který ho draftoval. V novém týmu stihl odehrát kvůli potížím s kolenem jen čtyři zápasy a Bulls v minulém týdnu oznámili, že pro něj skončila sezona. Naposledy nastoupil 11. února.

Krátce poté se poprvé v kariéře nedostal na soupisku, ačkoliv byl plně zdravý. „Nejsem ten J. I. jako v minulosti, ten je mrtvý. Žiju v Kristu, ať už je basketbalová situace jakákoliv,“ říkal tehdy po zápase.

Už ve svém předchozím působišti byl Ivey otevřený ohledně svých náboženských názorů. Po přesunu do Chicaga se ale jeho postoje zintenzivněly, až prý působily téměř „kazatelsky“, což podle zdrojů ESPN nedělalo v realizačním týmu dobrotu.

