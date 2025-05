„Jsem teď v dobrém týmu, na skvělém místě a jsem šťastný, že jsem tady,“ zářil Kanaďan po semifinálové exhibici proti Brnu; na středeční demolici 103:67 se podílel 23 body a 12 doskoky. Střelecky šlo o jeho druhý nejlepší počin v soutěži po 32 bodech proti Nymburku.

„Skvělý výkon od samého začátku. Každý přispěl a naše obrana byla fantastická,“ mluvil ovšem o týmu, ne o sobě. „Vždy jde o vítězství. Dobře, byl jsem agresivní, spoluhráči mě ale dobře nacházeli. Chtěl jsem se dostat do svých pozic pod koš, ne jen pálit z dálky. A několikrát se mi to povedlo. Dělám jen to, co tým potřebuje. Chci přinést energii, obranu, doskoky a to, co si utkání žádá.“

Právě defenzivní práce je tím, co mu trenér Tomáš Grepl vyčítá, třebaže jinak o rodákovi z Toronta mluví v superlativech.

„Edwards je velmi dobrý hráč v útoku, problém je obrana. V útoku někdy předvádí z mého pohledu zběsilosti, ale pro mě je klíčové, aby nepropadával v obraně. Takových hráčů máme hrozně moc. Když to dělá takhle klíčový muž sestavy, v důsledku nás to kolikrát stojí i zápas,“ varoval kouč.

Podobná slova Edwardse neurazí. Naopak. „Pan Grepl je skvělý trenér. Tlačí mě, abych se zlepšoval ve všech aspektech hry. A to je to, co mě na tom baví – že mě neustále posouvá dopředu, chce ze mě dostat maximum. A já to oceňuju. Jsem typ hráče, co se chce neustále zlepšovat,“ bere si z kritiky motivaci.

V přístupu Grepl staví 196 cm vysokého basketbalistu na piedestal. „On mi zvedá náladu, protože do haly chodí i v neobvyklých časech. Třeba v devět večer, kdy je v ní konečně volno, si jde střílet. A to se u hráčů už moc nevidí.“

Děčín si nejlepšího střelce dánské ligy vyhlédl už dříve, jenže v létě po něm sáhli sousedé z Ústí nad Labem. „My na tom nejsme finančně tak, abychom mohli lovit hráče s vyšší peněžní hodnotou,“ vysvětloval Grepl.

Ve Slunetě se pětadvacetiletá zaoceánská akvizice vytáhla k průměru 10,1 bodu, jenže v půlce listopadu skončila. A když se dredatý Kanaďan v únoru zjevil v Děčíně jako náhrada za tehdy zraněného Davidsona, svoje čísla ještě vyšperkoval: v základní části průměr 17,0 bodu, v play off zatím 14,4. Proč žlutý dres vyměnil za bílý, to zůstalo nevyřčeno. Ústecký šéf Tomáš Hrubý naznačoval problémy s hráčovým agentem, jinak na Edwardse neměl křivého slova.

„Musíte se zeptat v Ústí, proč jsem skončil. Někdy se to prostě takhle děje. A já jsem rád, jak to dopadlo. Upřímně, tohle je pro mě lepší, Děčín je lepší tým. Jsou tady skvělí lidé, skvělí hráči, skvělý trenér, skvělí fanoušci – mohl bych takhle mluvit donekonečna!“

Jaden Dewar Edwards (vpravo) z Ústí nad Labem se svádí souboj s brněnským Richardem Bálintem.

Atmosféra vyprodané Maroldovky dokáže nažhavit i jeho. „Každý zápas, co jsem tady hrál, měl díky fanouškům energii. Baví mě to. Díky tomu je radost hrát, zvlášť když miluješ basketbal jako já. A od té doby, co jsem v Děčíně, jsme doma skoro neprohráli,“ užívá si šestého hráče, s jehož podporou chce do finále: „ Můžeme porazit kohokoliv a chceme dojít co nejdál. Teď se ale soustředíme na Brno, na další zápas.“

Přijde už v sobotu a bude to bitva o mečbol. „Brno má parádní tým, doma bude hodně namotivovaný. My musíme udržet stejnou energii a intenzitu,“ radí Edwards. „Máme hráče, co umí střílet, umí skórovat. Minule jsme se trochu trápili se střelbou, ale musíme to pořád zkoušet. Je potřeba zůstat agresivní a střely začnou padat. Máme talent, takže to musíme držet, ale všechno začíná soustředěnou obranou.“

Edwards se zařadil po bok Lukáše Feštra a Maksima Šturanoviče. I oni přišli během sezony, i oni se stali trumfovými esy. Ze záplat hvězdami.