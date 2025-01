A to je kde? Evans o cestě z finále NBA do Česka i legendárním Currym

„Curry? Fenomenální. Neuvěřitelný spoluhráč, neuvěřitelný pracant, byť to tak nemusí vypadat. Zároveň je rodinný typ. Všechno pozitivní, co řeknete, na něj sedí. Je to nejlepší střelec všech dob. Zaslouženě sklízí ovoce za svoji tvrdou práci i za to, jak je charakterově nastavený,“ líčí Evans exkluzivně pro iDNES Premium.

Během svého působení u Golden State Warriors se potkal také s Kevinem Durantem, od obou basketbalových ikon si chce převzít hlavně jejich přístup k práci. „Jsou hladoví, nejen v zápase, i na tréninku touží být nejlepší v každém drilu,“ vypráví dnes sedmadvacetiletý Evans v útrobách olomoucké Čajkarény, zatímco si tiskne na koleno sáček s ledem.

„Nic vážného, to je jen moje rutina,“ mávne rukou. „Jak dlouho spolu mluvíme? Potřebuji deset minut chladit jedno koleno a pak druhé, ale nezapnul jsem si stopky,“ vysvětluje.