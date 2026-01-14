Bryant a spol. si na tradičního protivníka, který v sobotu doma prohrál 80:87 s Děčínem a v lize je momentálně s bilancí 11-9 pátý, věří. Aby ne – Východočeši z posledních 13 duelů (včetně poháru) dokázali urvat pro sebe hned 12. A v Maxa NBL už jsou zase druzí (15-5) za mistrovským Nymburkem.
„Myslím si, že jsme aktuálně v poměrně dobré formě. Naše obrana se zlepšuje a na trénincích odvádíme solidní práci,“ poznamenal Bryant.
A navázal: „Víme, že Opava je kvalitní tým, což jsme poznali už v prvním vzájemném zápase sezony. Jsem si jistý, že se od té doby posunuli jak jako tým, tak individuálně. Ve středu nás proto čeká opravdu zajímavé utkání.“
V Opavě Beksa nastoupila v úplně prvním kole soutěže. A start na obávané palubovce tehdy zvládla, když zvítězila 76:66. To už je však v kontextu sezony vážně dávno, takže z toho nelze vyvozovat závěry.
Bryant proto před odvetou svůj mančaft nabádá: „Klíčové bude udržet intenzitu z nedávných zápasů, hrát dobrou obranu, běhat do rychlých protiútoků a sdílet míč tak, jak jsme zvyklí. Budeme také potřebovat energii od fanoušků. Pokud dorazí v podobném počtu jako proti Písku, můžeme si všichni užít povedený večer.“
Pardubice posílil Evans. Hrál v NBA i v Olomoucku
Jacob Nicholas Evans III - tak zní kompletní jméno nejnovější posily pardubických basketbalistů. Osmadvacetiletý univerzál, jenž má na kontě i 66 utkání v NBA za Golden State a Minnesotu, rozšíří soupisku Beksy i s ohledem na blížící se nadstavbovou část ligy.
„Posílení kádru v průběhu sezony bylo součástí našeho plánu už při jeho skládání v letním období,“ uvedl Jan Šotnar, kouč Pardubic, s poznámkou, že původní záměr ovšem byl přivést českého hráče. „Z ekonomických i dalších objektivních důvodů se tato možnost nakonec ukázala jako nereálná. Proto jsme se rozhodli přivést do týmu Jacoba,“ vysvětlil Šotnar.
Evans, rodák z Jacksonvillu v Severní Karolíně, měří 193 cm a váží 95 kg. V Česku už hrál v dresu Olomoucka, po minulé sezoně zamířil do Slovanu Bratislava, s Beksou podepsal kontrakt do konce sezony.