Jsme v dobré formě, těší Bryanta. A Pardubice nabraly zkušenosti z NBA

Autor:
  11:16
Basketbalové Pardubice střelecky táhne vlastně celou sezonu, s průměrem 18,1 bodu na zápas je čtvrtý nejlepší v lize a třeba teď v sobotu zatížil při jasné výhře Beksy 118:85 konto hostujícího Písku 27 body. Ve středu od 17.30 se americký rozehrávač Joe Bryant se svým týmem v hale Dašická postaví v dohrávce 12. kola Opavě – Slezané v listopadu požádali o odklad utkání z důvodu rozsáhlé marodky.
Joe Bryant z Pardubic slaví svou trojku v zápase s Opavou.

Joe Bryant z Pardubic slaví svou trojku v zápase s Opavou. | foto: BK Opava

Jamonda Bryant z Pardubic se snaží obejít Jaromíra Bohačíka.
Pardubický Jamonda Bryant najíždí do děčínského koše.
Pardubický Joe Bryant slaví, vpravo je Filip Kroutil z Děčína.
Jacob Evans (vpravo) z Olomoucka atakuje koš Pardubic kolem Esy Ahmada.
11 fotografií

Bryant a spol. si na tradičního protivníka, který v sobotu doma prohrál 80:87 s Děčínem a v lize je momentálně s bilancí 11-9 pátý, věří. Aby ne – Východočeši z posledních 13 duelů (včetně poháru) dokázali urvat pro sebe hned 12. A v Maxa NBL už jsou zase druzí (15-5) za mistrovským Nymburkem.

„Myslím si, že jsme aktuálně v poměrně dobré formě. Naše obrana se zlepšuje a na trénincích odvádíme solidní práci,“ poznamenal Bryant.

A navázal: „Víme, že Opava je kvalitní tým, což jsme poznali už v prvním vzájemném zápase sezony. Jsem si jistý, že se od té doby posunuli jak jako tým, tak individuálně. Ve středu nás proto čeká opravdu zajímavé utkání.“

V Opavě Beksa nastoupila v úplně prvním kole soutěže. A start na obávané palubovce tehdy zvládla, když zvítězila 76:66. To už je však v kontextu sezony vážně dávno, takže z toho nelze vyvozovat závěry.

Bryant proto před odvetou svůj mančaft nabádá: „Klíčové bude udržet intenzitu z nedávných zápasů, hrát dobrou obranu, běhat do rychlých protiútoků a sdílet míč tak, jak jsme zvyklí. Budeme také potřebovat energii od fanoušků. Pokud dorazí v podobném počtu jako proti Písku, můžeme si všichni užít povedený večer.“

Pardubice posílil Evans. Hrál v NBA i v Olomoucku

Jacob Nicholas Evans III - tak zní kompletní jméno nejnovější posily pardubických basketbalistů. Osmadvacetiletý univerzál, jenž má na kontě i 66 utkání v NBA za Golden State a Minnesotu, rozšíří soupisku Beksy i s ohledem na blížící se nadstavbovou část ligy.

„Posílení kádru v průběhu sezony bylo součástí našeho plánu už při jeho skládání v letním období,“ uvedl Jan Šotnar, kouč Pardubic, s poznámkou, že původní záměr ovšem byl přivést českého hráče. „Z ekonomických i dalších objektivních důvodů se tato možnost nakonec ukázala jako nereálná. Proto jsme se rozhodli přivést do týmu Jacoba,“ vysvětlil Šotnar.

Jacob Evans na archivním snímku v dresu Golden State Warriors

Evans, rodák z Jacksonvillu v Severní Karolíně, měří 193 cm a váží 95 kg. V Česku už hrál v dresu Olomoucka, po minulé sezoně zamířil do Slovanu Bratislava, s Beksou podepsal kontrakt do konce sezony.









