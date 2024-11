Za Olomoucko bude hrát rozehrávač Evans. Má na kontě 66 startů v NBA

„V roce 2018 byl draftovaný hned v prvním kole, takže basketbal rozhodně umí. Věříme, že své dovednosti předvede i na českých palubovkách, na kterých se ještě finalista NBA nepředstavil,“ řekl klubový prezident Libor Špunda.

Olomoucko před reprezentační přestávkou prohrálo čtyři poslední zápasy a s celkovou bilancí 4-9 se v tabulce drží jen před Pardubicemi a Jindřichovým Hradcem. „V několika předchozích zápasech jsme prohráli minimálním rozdílem, dvakrát dokonce až po prodloužení. K výhře vždy chyběl kousek. Právě Jacob by měl v dalších mistrovských duelech převážit misku vah na naši stranu,“ dodal.

Evanse si Warriors vybrali při tehdejší volbě talentů na 28. místě. V nováčkovské sezoně prožil rodák z Jacksonville s týmem cestu až od finálové série, v níž tehdejší sestava kolem hvězdných hráčů Stephena Curryho, Klaye Thomsona, Kevina Duranta nebo Draymonda Greenea nestačila na Toronto.

V průběhu následující sezony Warriors vyměnili Evanse za Andrewa Wigginse do Minnesoty, za kterou ale odehrál jen dva zápasy. Klub ho pak na podzim vyměnil do New York Knicks, ti jej ale v zápětí nabídli na trhu s hráči. Evans pak působil v záložní soutěži G League, později podepsal smlouvu s izraelským Hapoelem Eilat, ale neodehrál za něj ani zápas. Od letošního května působil v kanadské lize v celku Edmonton Stringers a zaznamenal v průměru 7,3 bodu, 4 doskoky a téměř 3 asistence na zápas.