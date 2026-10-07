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Slavii uvítá v Lize mistrů i mladíček Kayil. Putoval Evropou, práva na něj mají Knicks

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  6:00
Jack Kayil pózuje v dresu New York Knicks.

Jack Kayil pózuje v dresu New York Knicks. | foto: Carmen Mandato / Getty Images via AFPProfimedia.cz

Jack Kayil z Alby Berlín zakončuje během utkání Ligy mistrů.
Jack Kayil z Alby Berlín.
Jack Kayil během utkání Ligy mistrů.
Jack Kayil z Alby Berlín.
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Když si po červnovém draftu do NBA nasadil kšiltovku se třpytivým logem New York Knicks, sebejistě přesvědčoval: „Jestli budu pokračovat v Německu? Pravděpodobnost není velká.“ Ani v jeho rodném Berlíně s ním příliš nepočítali. A přesto, talentovaný rozehrávač Jack Kayil také v aktuální sezoně přidává další minuty v barvách Alby, která ve středu vyzve v basketbalové Lize mistrů pražskou Slavii NBK.

Mistr bundesligy, na nějž drží práva také úřadující šampioni NBA, se českému publiku představil loni v kláních s Nymburkem.

A ačkoliv později odehrál v Champions League statisticky vydařenější mače, jeho atletičnost a ochota hrát důrazně vyčnívaly už tehdy.

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„I když je mladý, hraje s velkou rozvážností a přehledem,“ chválil ho František Rylich ze Slavie NBK. „Dokáže vystřelit trojku, ale má i hodně silný nájezd. Dostává míč v koncovkách, je hodně sebevědomý a trenér mu věří. Bude nebezpečný, musíme si na něj dát pozor.“

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Na úvod se pražský celek utká v pardubické enteria areně s německým šampionem Albou Berlín, 11. listopadu dorazí Igokea z Bosny a Hercegoviny, 8. prosince pak španělské Bilbao.

Do rodného města a klubu, jehož barvy hájil v mládežnických kategoriích, se Kayil po zápasech v Letní lize NBA vracel s jasnou vizí: pokračovat ve zlepšování dovedností a stát se ještě výraznějším lídrem.

V obou kategoriích od dětství, kdy začínal v menším celku TuS Neukölln, vynikal. Ke dřině ho motivoval také podpis německé legendy Dirka Nowitzkého na stěně haly.

Aby však prorazil v konkurenčním zámořském prostředí, musí ukázat víc. Zámořští experti si všímali: V herních činnostech má rezervy, ale díky fyzickým dispozicím a houževnatosti by se mohl brzy v NBA předvést.

Třetí Němec v draftu 2026. Rozehrávač Jack Kayil z Alby Berlín byl ve druhém kole vybrán Houston Rockets, práva na něj ale získali New York Knicks.

„Chci navázat tam, kde jsem skončil. NBA je mým velkým snem a dál jím zůstává. Věřím, že Alba je pro mě tím správným místem, kde mohu na této cestě pokračovat,“ uvedl Kayil, 39. muž letošního výběru talentů.

Celek z hlavního města mu chce maximálně pomoci. Vždyť už nyní se dme pýchou, že pro záři reflektorů vychoval Moritze a Franze Wagnerovy.

Vzpomenete si, jaké nadšení v Berlíně zavládlo, když se v tamní Uber Areně utkali slavní bratři v barvách Orlando Magic proti Memphis Grizzlies?

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Kayil, který má z otcovy strany také ghanské kořeny, klidně může být dalším velkým jménem pro německý basketbal, nástupcem Dennise Schrödera na rozehře.

„Jsme velmi rádi, že Jack s námi zůstává. Bereme to jako velký úspěch pro náš program,“ zářil Himar Ojeda, sportovní ředitel Alby Berlín.

Jack Kayil v LM

Ročník 2025/26

Odehrál 14 zápasů a jeho forma gradovala. V průměru dával 11,9 bodu, k nim přidával 2,9 doskoku a 4,1 asistence.

Ale šikovný rozehrávač s dlouhými pažemi, který má doma stříbro z loňského MS hráčů do 19 let, těží i z faktu, že se v minulosti nebál z tradiční cesty na chvíli odbočit.

Na sezonu ho zlákala německá Rasta Vechta, pak se vydal vstříc balkánskému dobrodružství. S bělehradským celkem Mega Basket putoval jihovýchodní Evropou, podíval se i do Dubaje, která rovněž bojuje v Jadranské lize.

Loni v létě se vrátil na hostování do Alby, kde mu cenné rady dávají zkušený islandský rozehrávač Martin Hermannsson i španělský kouč Pedro Calles, a letos tam podškrábl pětiletou smlouvu.

Jack Kayil z Alby Berlín zakončuje během utkání Ligy mistrů.
Jack Kayil se chystá na zápas.

Jack Kayil v barvách Alby Berlín.

„Klub mi několikrát pomohl učinit důležité kroky směrem k NBA. Jsem šťastný a vděčný, že můžu dále působit v tomto úžasném prostředí,“ děkoval Kayil, který v minulé sezoně získal ocenění pro nejlepšího mladého hráče Ligy mistrů i bundesligy (BBL).

V aktuální sezoně zatím s parťáky prožívá výsledkové déjà vu. Ligový ročník totiž Alba načala stejně jako loni na podzim bilancí dvě výhry a dvě porážky.

Pokud bude své kroky kopírovat i dále, měl by následoval herní vzestup. Posledně vzedmutí vrcholilo účastí mezi nejlepší osmičkou Champions League a bundesligovým titulem.

Nastartuje se Alba s talentem Kayilem k další vydařené sezoně středečním duelem proti Slavii?

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