Ja + Dame + Jrue + Deni. Bude u toho i Vít? Zlobivý muž Morant míří do Portlandu

Šestadvacetiletý Morant je dvojnásobným účastníkem Utkání hvězd NBA. Smlouvu má ještě na další dvě sezony s platem 42,167 a 44,887 milionu dolarů. V minulém ročníku však odehrál pouze 20 zápasů a v posledních třech letech dohromady jen 79 utkání.
Dosud v NBA nastupoval výhradně za Memphis, který si ho v roce 2019 vybral jako dvojku draftu. V kariéře má Morant průměr 22,4 bodu, 7,4 asistence a 4,6 doskoku na zápas.
V roce 2023 si musel odpykat dva dlouhé tresty za to, že se na sociálních sítích objevil dvakrát ve videu se zbraní v ruce. Loni mu vedení NBA dalo pokutu 75 000 dolarů (1,7 milionu korun) za oslavné gesto imitující střelbu z pušky.
S Morantovým příchodem klub ještě více sází na ofenzivu, v jednom dresu by se měl sejít s Damianem Lillardem, Denim Avdijou, Shaedonem Sharpem či Scootem Hendersonem. Na perimetru působí také Jrue Holiday, olympijský šampion z Tokia 2021 a Paříže 2024 a dvojnásobný vítěz NBA.
Krejčí přišel do Portlandu v minulé sezoně z Atlanty. Nyní čeká, zda vedení klubu využije opci a prodlouží s ním smlouvu.