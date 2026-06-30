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Ja + Dame + Jrue + Deni. Bude u toho i Vít? Zlobivý muž Morant míří do Portlandu

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  6:30
Finský trenér Tuomas Iisalo promlouvá ke svěřenci Ja Morantovi z Memphis...

Finský trenér Tuomas Iisalo promlouvá ke svěřenci Ja Morantovi z Memphis Grizzlies. | foto: Brandon DillAP

Ja Morant z Memphisu se snaží protáhnout mezi Lonniem Walkerem IV (vlevo) a...
Ja Morant (vlevo) z Memphisu se snaží prosadit přes Derricka Whitea z Bostonu.
Ja Morant (vlevo) z Memphisu se chystá zastavit Jaysona Tatuma z Bostonu.
U míče Ja Morant z Memphisu, brání ho Moritz Wagner z Orlanda.
56 fotografií
Kontroverzní basketbalová hvězda Ja Morant míří podle zámořských médií z Memphis Grizzlies do Portland Trail Blazers, kde by mohl být spoluhráčem Víta Krejčího. Český reprezentant ovšem zatím nemá o pokračování v oregonském týmu NBA jasno. Memphis za Moranta získá Jeramiho Granta a Krise Murrayho.

Šestadvacetiletý Morant je dvojnásobným účastníkem Utkání hvězd NBA. Smlouvu má ještě na další dvě sezony s platem 42,167 a 44,887 milionu dolarů. V minulém ročníku však odehrál pouze 20 zápasů a v posledních třech letech dohromady jen 79 utkání.

Dosud v NBA nastupoval výhradně za Memphis, který si ho v roce 2019 vybral jako dvojku draftu. V kariéře má Morant průměr 22,4 bodu, 7,4 asistence a 4,6 doskoku na zápas.

V roce 2023 si musel odpykat dva dlouhé tresty za to, že se na sociálních sítích objevil dvakrát ve videu se zbraní v ruce. Loni mu vedení NBA dalo pokutu 75 000 dolarů (1,7 milionu korun) za oslavné gesto imitující střelbu z pušky.

Ja Morant z Memphisu se snaží protáhnout mezi Lonniem Walkerem IV (vlevo) a Jakobem Poeltlem ze San Antonia.
Ja Morant (vlevo) z Memphisu se snaží prosadit přes Derricka Whitea z Bostonu.
Ja Morant (vlevo) z Memphisu se chystá zastavit Jaysona Tatuma z Bostonu.
U míče Ja Morant z Memphisu, brání ho Moritz Wagner z Orlanda.
56 fotografií

S Morantovým příchodem klub ještě více sází na ofenzivu, v jednom dresu by se měl sejít s Damianem Lillardem, Denim Avdijou, Shaedonem Sharpem či Scootem Hendersonem. Na perimetru působí také Jrue Holiday, olympijský šampion z Tokia 2021 a Paříže 2024 a dvojnásobný vítěz NBA.

Krejčí přišel do Portlandu v minulé sezoně z Atlanty. Nyní čeká, zda vedení klubu využije opci a prodlouží s ním smlouvu.

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