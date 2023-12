Morant si odpykal v NBA trest za videa se zbraní a může pomoct Memphisu z krize

„Byl úžasný, i když nemohl hrát zápasy,“ řekl trenér Grizzlies Taylor Jenkins na konci minulého týdne novinářům. „Využil každou příležitost být se spoluhráči. Byl s nimi nejen na hřišti,“ uvedl na adresu dvojnásobného účastníka Utkání hvězd.

Morant mohl trénovat a cestovat s týmem a účastnit se ranních střeleckých tréninků. Během zápasů ale nesměl být společně s mužstvem.

„Vypadá opravdu dobře. To, jak si v posledních dnech vedl ve hře pět na pět, bylo fakt slibné. Připravoval se na to několik měsíců. Dal si do těla, zapracoval na síle a udělal tím dojem,“ chválil kouč Jenkins dvojku draftu z roku 2019 a nejlepšího nováčka NBA o rok později.

Memphis návrat svého lídra potřebuje. Posledních pět zápasů Grizzlies prohráli a jsou třináctí v Západní konferenci s bilancí šest vítězství a 19 porážek.

„Vítej zpět! Ať zase válíš!“ vzkázal Morantovi na sociální síti X hvězdný LeBron James z Los Angeles Lakers.

Morantovi začala v tomto ročníku platit nová pětiletá smlouva na 194 milionů dolarů (4,3 miliardy korun). Kvůli trestu přišel podle dřívějších zpráv médií o více než deset milionů dolarů (224 milionů korun) ze mzdy.