Ještě než se dostaneme k letošnímu turbulentnímu roku, vraťme se o rok a půl zpět, kdy jste poprvé přestoupil do Nymburka. Jaký dojem na vás udělal?
Co se týče klubu, tak vše fungovalo, jak mělo. V minulé sezoně jsme měli úžasnou partu na hřišti i v kabině. Poděbrady, kde s rodinou bydlíme, ale i Nymburk, jsou poklidná města se spoustou staré architektury, která mě ohromila. Jsou tady i prima obchůdky a místa.
Jaká jsou vaše nejoblíbenější?
Když je hezky, rádi chodíme na procházky, při kterých se zastavíme na dobré jídlo. V Nymburce je to třeba restaurace Biograf na náměstí. Rád si však zajdu i na fast food do stánku, který je u poděbradského Tesca. Mají tam výborný kebab a pizzu. Milujeme také pekárnu u nádraží. Tu doporučuju, vyřiďte to čtenářům. (úsměv)
V minulosti jste působil i v rumunském klubu Voluntari. Jak na toto angažmá vzpomínáte?
Řekl bych, že rumunská a česká liga jsou si dost podobné; obě jsou hodně fyzické. Po osobní stránce to ale byl v Rumunsku boj. I kvůli tomu, že jsem tam neměl vlastní auto. V klubu mi řekli, že jim prý došla, a tak jsem si musel koupit kolo. (smích) A i když venku sněžilo, jezdil jsem všude na kole.
Svoji manželku jste potkal až tady v Čechách?
Ne, v USA, když jsem ještě studoval v Ohiu. Technicky vzato jsem ji ale „potkal“ na internetové seznamce. Hned jsem věděl, že je to ta pravá.
V březnu vám přivedla na svět dvojčata Lanu a Luellu. Byl jste u porodu?
Ano, byl. Ten den jsme měli zápas, který jsem zmeškal a který jsme vyhráli. Zpočátku jsem byl samozřejmě hrozně nervózní a měl obavy, aby porod proběhl bez komplikací a dcerky byly zdravé. Vše ale dopadlo dobře, a když jsem si je pak vzal do náruče, byl to ten nekrásnější pocit, který jsem v životě zažil. Jedním slovem nebeský.
V létě jste odešel z Nymburka do francouzského klubu Bourg Basket, který je účastníkem Eurocupu. Proč jste si vybral právě tento tým?
Přestože jsem měl i jednu nabídku z Německa, byla to asi nejlepší evropská soutěž, kterou jsem mohl hrát. Navíc šlo o opravdu dobrý tým s bohatou historií. Francouzská liga má vysokou úroveň, je rychlejší než česká a hodně atletická.
V Bourg jste ale vydržel jen pár měsíců, protože tam s vámi údajně nemohla zůstat rodina...
Vše začalo už před lety v Rumunsku, kde se mnou byla moje manželka. Jenže tam „přetáhla“ povolenou délku pobytu, což jsme tehdy nevěděli. V klubu nám řekli, že je to v pořádku a může bez sankcí odjet. Další rok jsme přijeli do Česka a neměli jsme tu žádné problémy. Ty ale nastaly, když jsme se v létě stěhovali do Francie. Letěli jsme přes Švýcarsko, když ženě řekli, že nesmí vstoupit do země. Takže jsem vzal děti a jel do hotelu, zatímco ona musela zůstat na letišti. Strávila tam noc a další den jsem jim zarezervoval let zpět do Česka. Později jsme zjistili, že kvůli přetažení pobytu v Rumunsku neměla právo být ve Švýcarsku ani ve Francii. Roli údajně hrál i neaktualizovaný systém imigračního procesu. Tehdy jsme byli v šoku a nedokázali jsme to pochopit. I proto jsem se za pár měsíců vrátil zpět do Nymburka.
Jak zatím hodnotíte jeho výsledky v této sezoně?
Nejsem spokojený hlavně s těmi v Lize mistrů, kde se nám jen tak tak podařilo postoupit do další fáze. Ani mé výkony zatím neodpovídají standardu, kterého bych chtěl dosahovat. V play in Ligy mistrů nás teď čeká německý Heidelberg. Jejich tým je dlouho spolu a má dobrou chemii. Ale pokud předvedeme náš nejlepší basketbal, šanci na postup určitě máme.