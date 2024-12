J.T.! Nebo snad E.T.? Nymburský hrdina byl za mimozemšťana, vše zachránil Kříž

Parťáka v nesnázích nakonec zachraňoval kapitán Martin Kříž.

„Máme dlouholetou tradici, že fanoušci vyvolávají jméno hráče, který střídá. My na ně pak kývneme a zatleskáme jim. Snažil jsem se mu to vysvětlit, ale v tom zmatku po střídání, si myslel, že za nima má jít. Byla to taková menší miskomunikace, příště bude všechno, jak má být,“ smál se.

Ani Shumate už si po zápase nepřipadal jako mimozemšťan: „Dostal jsem od Krojce (Kříž) školení. Prý stačí zvednout hlavu a poděkovat. Jde vidět, že ještě nemám tolik zkušeností s evropskými fanoušky.“

Před angažmá u českých mistrů totiž působil pouze rok v rumunském celku Voluntari, kde si vyzkoušel jen Severoevropskou ligu ENBL. Nyní se výrazně zapsal také v Lize mistrů. Jeho maximem bylo dosud 14 bodů v německé Vechtě, kde Nymburk dominoval 95:70. V úterý však sehrál neoddiskutovatelně stěžejní roli.

Třemi úspěšnými trojkami v průběhu třetí čtvrtiny nahlodal sebevědomý výkon tureckého týmu, který si vypracoval náskok o 15 bodů.

J.T. Shumate z Nymburku střílí v zápase Ligy mistrů proti Galatasarayi.

„Po půli jsme začali vlažně, moc se toho na palubovce nedělo. Než jsem se dostal zpátky do hry trenér i kluci mě hecovali, ať střílím, že tým potřebuje jiskru. Jsem rád, že jsem za to dokázal vzít a že mi v týmu takhle věřili,“ hodnotil.

Rozehrávač Ondřej Sehnal mu po zápase vysekl poklonu: „Nedá se bránit, střelu dokáže vypustit hrozně rychle. Je jedním z nejlepších střelců, se kterými jsem mohl hrát.“

„J.T. tam měl super úsek a to nám strašně pomohlo. Myslím, že to té doby jsme střelecky z dálky nebyli moc produktivní,“ přidal se Jaromír Bohačík s chválou spoluhráče, jenž se ovšem ještě před půlí dostal do potíží s fauly.

Nejvíce amerického křídelníka mrzel ten třetí, který si zapsal po nepřehledné situaci. „Vytočil jsem si kotník, šťouchl do hráče a pískli mi faul,“ smutnil.

„Cítil jsem křivdu, vždyť i moje sestra do mě dokáže omylem vrazit větší silou. Nezdálo se mi, že kontakt byl natolik výrazný. Ale tak už to chodí. Říkal jsem si: Ten rozhodčí asi není mým fanouškem. Hrozně mě to štvalo, ale na lavičce mě povzbuzovali, já jsem se snažil držet emoce na uzdě. Museli jsme jít dál, změnit už to nešlo.“

Nakonec si své přestupky odmakal, mužstvu dodal impuls ve správný moment a nakonec zakončil zápas se 16 body, třemi doskoky a jednou asistencí.

„Jak to J.T. nakopl, tak nám to dalo strašně moc šťávy. Je strašně dobrý střelec, stačí jen škrtnout zápalkou a potom už je mu jedno, kdo před ním stojí,“ zhodnotil Bohačík.

Nymburský kouč Francesco Tabellini hecuje svěřence v zápase Ligy mistrů s Galatasarayem Istanbul.

A také Shumate měl po zajištění přímého postupu do osmifinálové fáze Ligy mistrů důvod k radosti. „Ztráceli jsme už patnáct bodů, na výhru to moc nevypadalo. Takže předvést takovou otočku? Fakt super pocit,“ liboval si.

Ačkoliv na fanoušky ještě stoprocentně zvyklý není, v kabině se už cítí pohodlně. Nemůže si vynachválit, jak rychle čeští hráči vzali nové americké posily mezi sebe.

„Samozřejmě už jsem prošel lekcemi sprostých slov, ale ty vám vyjmenovávat nebudu,“ vtipkoval. „Ale jestli mě něco fakt pobavilo, je to jejich křik ‚fuuuj‘, když na tréninku střílíme z půlky. Vždycky si vyberou jednoho hráče a znervózňují ho.“

Nyní společně s nimi touží po dalších vítězstvích na evropské scéně.

„Cítili jsme, že v Lize mistrů můžeme uspět. Těší nás, že se nám to povedlo. Přece jen jsme nepatřili k výběrům, kterých si někdo více všímal,“ přemítal.

Teď už to neplatí. Nymburk ovládl skupinu D a výrazně na sebe konkurenci upozornil.