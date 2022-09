Češi, zbystřete! Deniho parťáci mají klíč od brány borců. Další cíl: Berlín

Na kontinentální šampionát do Prahy tak trenér Guy Goodes přivezl dva veterány - rozehrávače Gala Mekela a nesmrtelného, už devětatřicetiletého křídelníka Guye Pniniho - a k nim deset nováčků na velké seniorské akci.

S nimi přišla velká očekávání.

Možná to ještě nevyjde ve čtvrtek - a čeští basketbalisté pro to chtějí v O 2 areně od 17.30 učinit vše. Ale v letech příštích...

Na dávné úspěchy týmů kolem Mikiho Berkoviche mají navázat borci, kteří nedávno těžili cenné kovy z juniorských šampionátů.

Kontinentální mistrovství do 20 let v roce 2017 - Izrael je stříbrný. 2018 - zlatý. 2019 - znovu zlatý. A po nevyžádané covidové pauze letos přišlo čtvrté místo.

Noví sekáči se v Česku ukazují hned čtyři.

Od Blatta do světa

Začalo to u Davida Blatta. Trenérský klasik, jenž zaskočil v roce 2014 nečekaným euroligovým triumfem s Maccabi Tel Aviv, zase jednou přispěl do izraelské basketbalové pokladnice. Tentokrát trochu osobněji. Jeho syn Tamir (ročník narození 1997) sice kdovíjak nevyrostl, ale rychlost i přehled má špičkové.

Stejně jako jeho dnešní parťáci z nároďáku se ve vyhlášené izraelské lize prosazoval už jako teenager, v Lize mistrů zářil s Hapoelem Holon a Hapoelem Jeruzalém, kde řídil třeba Amar’eho Stoudemirea, šestinásobného účastníka Utkání hvězd NBA:

A že je nová generace žádaná i jinde ve světě, potvrdil jeho loňský přestup do euroligové Alby Berlín.

V německé metropoli utvořil Blatt nerozlučné duo s dvoumetrovým křídelníkem Yovelem Zoosmanem (*1998). Ten se do áčka Maccabi Tel Aviv tlačil už od 17 let, se sběrem izraelských titulů se ale nespokojil. První pokus osobně zaujmout v Cleveland Cavaliers mu sice nevyšel, na vytažení bílé vlajky před NBA má však tenhle vynikající obranář ještě čas.

Z maloměsta, z kibucu

Než si stihli Blatt se Zoosmanem vychutnat obdivné pohledy basketbalové Evropy, už je tu další izraelská dvojka. Větší a ještě talentovanější.

Yam Madar (*2000) přichází z malého městečka Beit Hagan, kde starostoval jeho otec Zohar. Na rozdíl od většiny jeho dnešních krajanů se jeho rodina vracela do Izraele z arabského jihovýchodu.

Yam Madar (vlevo) a Deni Avdija z Izraele jako juniorští mistři Evropy.

Nadějný rozehrávač či křídelník zaujal v Hapoelu Tel Aviv, dost na to, aby si jej Boston Celtics zvolili za číslo 47 v draftu 2020. Pro NBA zatím tenhle skvělý střelec roste v Partizanu Bělehrad, po reprezentačním vrcholu ho čeká euroligová premiéra.

A pak je tu nový symbol izraelského basketbalu. Deni Avdija (*2001). Nebo prostě Deni. Pro hrdý blízkovýchodní národ je totiž jen jeden Deni. Jako je jen jeden Dirk, jeden Janis, jeden Luka.

S 206 centimetry se Deni může ucházet o pozici basketbalového jednorožce, poctivý v defenzivě, bezvadný spoluhráč. Směrem dozadu prostě univerzální borec. Střelu z dálky i tvorbu hry by ale ještě potřeboval zlepšit. To moc dobře vědí ve Washington Wizards, s nimiž odehrál už dvě sezony v NBA. Coby devítka draftu 2020 se má stát pevnou součástí klubové budoucnosti.

Vlastně až mezi absolutní světovou elitou Deni poznal, že nepůjde všechno hladce. Zlatý hoch z kibucu Beit Zera má geny atletky a basketbalistky Sharon Artziové a bývalého jugoslávského basketbalového reprezentanta Zufera Avdiji, pomohly mu k řadě individuálních trofejí i pozici nejmladšího hráče v historii Maccabi Tel Aviv. V šestnácti debutoval, v devatenácti už byl nejužitečnějším hráčem ligového finále.

V nováčkovské sezoně NBA ho zbrzdila fraktura kotníku, o pár měsíců už byl zase připraven. Coby druhák odehrál všech 82 zápasů - jako jeden z pouhých pěti hráčů napříč celou zámořskou profiligou.

Wingate dává křídla

Odkud se tahle vlna talentu vzala? Z všeobecné popularity basketbalu v Izraeli, samozřejmě. A taky ze sázky na společnou přípravu pod křídlem sportovní akademie Wingate Institute, sídlící ve městě Netanja.

Blatt se Zoosmanem se tu spřátelili, chystal se v ní i Avdija. Vychovala řadu dalších hráčů pro národní tým nebo aspoň ligu. Třeba Palestince Mohameda Abú Arišu (*1997), který už také oblékl izraelský dres.

Výsledky jsou už vidět. Avdija se zaskvěl u výhry nad Finskem 23 body a 15 doskoky, Nizozemce zatížil 21 body. Proti Polsku ho zastoupili Zoosman s 18 a Madar se 17 body, ten se vzápětí dostal na 20 bodů proti Srbsku. Blatt sbírá hlavně asistence, nejvíc - 10 - jich stihl proti Finsku.

Teď bojují s Českem za Berlín. Pro Blatta se Zoosmanem by play off EuroBasketu bylo návratem domů, pro Madara s Avdijou do společného pokoje.

V Praze tohle nerozlučné duo na hotelu rozdělili. „Ale slíbili jsme si, že v Berlíně se z nás zase stanou spolubydlící,“ těší se Madar. Snad marně.

Když silná generace, tak silná

Nebude to jen na mladé fantastické čtyřce z Prahy, aby hubená léta izraelské basketbalové reprezentace odešla do historie.

Doma tentokrát zůstalo další nadějné duo. Noam Dovrat (*2002) se chystá rozšířit izraelskou palebnou baterii na křídle. V Giladu Levym (*2002) mají Estudiantes Madrid klasickou pětku, na 215centimetrového hráče opravdu nejsou stavitelé bílo-modré reprezentace uvyklí.

A Noam Yaacov (*2004) mezitím roste ve špičkového rozehrávače v ASVEL Villeurbanne, francouzském klubu Tonyho Parkera.