Tou je francouzská pivotka Marina Ewodová reprezentující Kamerun. „V úterý dostala i ránu do hlavy, takže jsme ještě řešily, jestli nemá nějaký slabý otřes v mozku. Ale je vyčerpaná a cítila se velmi špatně.“
Trenérka dala ve středu příležitost mladým hráčkám, které zatím tolik nehrály.
„Musíme zátěž rozložit. Nebyly jsme schopné se na utkání v Brně ani připravit, takže jsme ho jely jen odehrát. Musíme se soustředit spíš na ty další zápasy,“ řekla Iveta Rašková.
|
Upozornila, že je ta poslední, která by něco vzdávala. „Jde však o zdraví hráček. Tentokrát jsem na ně netlačila, abych z nich vyždímala maximum.“
Zástupci Žabin uvedli, že by s odložením prvního utkání Ostravským rádi vyhověli.
„S manažerem Ostravy jsme si telefonovali v úterý, ale to už jsme měli všechno zařízené, takže jsme nic změnit nemohli,“ uvedl manažer Žabin Radek Šír. „Že tam je kolize, protože se to mohlo týkat i nás, jsme upozorňovali už v březnu, a nikdo to neřešil.“
Sportovní ředitel Ženské basketbalové ligy (ŽBL) Martin Jakeš podotkl, že od úterního večera na toto téma řešil jeden e-mail za druhým. „Všichni mi píšou, s prominutím, jestli jsem se...“ použil ostřejší slovo. „Ale všichni tu informaci měli předem a v Ostravě i Chomutově počítali s tím, že hned druhý den budou hrát znovu.“
Dodal, že se všemi kluby termínovou listinu před začátkem play off konzultovali. „A všichni s ní souhlasili,“ uvedl Jakeš. „Před velikonočním víkendem dokonce předseda ŽBL Jakub Večerka všem připomínal, jaká je domluva, a všichni ji znovu odsouhlasili.“
Podle Jakeše je jedním z důvodů tak nabitého programu nastavení televizních přenosů. „A bohužel, i když jde o profesionální soutěž, tak také omezená možnost některých klubů mít volnou halu podle svých potřeb,“ dodal Martin Jakeš.
Iveta Rašková uznává, že v případě souhlasu šéfů klubů zástupci federace se změnou termínu nemuseli nic dělat. „Je to pro nás složité, ale soupeřky nám vyšly vstříc, že aspoň další utkání budeme hrát až v neděli,“ řekla Rašková.
Ostravanky měly původně druhý duel sehrát už v pátek ve své hale, ale aby měly trochu času na regeneraci, dohodly se se zástupci Žabin, že ho odloží na úterý 14. dubna od 19.00. Druhý duel tak bude opět v Brně, a to v neděli od 10.30. Případný čtvrtý v kampusu Ostravské univerzity 19. dubna od 19.00.