První ostravské derby? To šlo poznat podle fanoušků, shodly se basketbalistky

„Že je to derby, bylo znát v tom, že přišla spousta lidí, bylo to znát z okolí, což je správné,“ uvedla trenérka SBŠ Iveta Rašková. Dodala, že pro ni to byl zápas jako každý jiný. „A tak jsme se k němu snažily i přistoupit, nějaké emoce jsme do utkání zatahovat nechtěly.“
To potvrdila i kapitánka týmu Michaela Vacková: „Ať hrajeme s Ostravou, anebo Prahou, beru každý zápas normálně, takže jsem nevnímala, že jde o derby. Hlavně jsem ráda, že jsme vyhrály.“
Přece jen připustila, že jistá výjimečnost utkání byla poznat z počtu fanoušků v hledišti – odhadem jich bylo kolem pěti set, což je výrazně více než obvykle. „Atmosféra byla super na obě strany, a tak by to mělo být,“ pochvalovala si Vacková.
„Ano, přišlo plno diváků, atmosféra byla ohromná, taková většinou při našich zápasech nebývá,“ těšilo mládežnickou reprezentantku a odchovankyni Basketu Sofii Kaducovou, která byla se 17 body nejlepší střelkyní svého družstva.
Mrzela ji však vysoká porážka.
„Chtěly jsme ukázat naši sílu, i když máme úplně nový tým. Bohužel to dneska nevyšlo. Moc jsme neplnily požadavky trenéra. Chyběla nám pořádná dynamika, nepadaly nám koše, nevracely jsme se...“
Trenér ostravského Basketu Dušan Medvecký tvrdil, že ho první ženské derby nechalo absolutně klidným. „Už mám těch derby za sebou tolik, že je neřeším,“ prohlásil.
Přesto, může ženskému basketbalu ve městě a potažmo v kraji prospět, že v Ženské basketbalové lize jsou dva týmy z Ostravy?
„Může. Návštěva byla fajn, divákům děkujeme, a dva týmy tady by mohly přilákat další mladé hráčky,“ doufá Medvecký.
„Mohlo by to pomoci, pokud by tady byla dostatečně široká základna českých hráček, aby bylo kým oba celky doplňovat. Lidé ale na to mají různé názory,“ upozornila Rašková.
Hlavní úkol jejího týmu byl, aby všechny hráčky bodovaly. „A to holky splnily. Navíc se nám podařilo překonat stobodovou hranici, což nám minule doma nevyšlo,“ připomněla trenérka duel se Slovankou (99:64). „Měly jsme ve hře i nějaké momenty, ke kterým bych měla výhrady, ale když výrazně vedete, tak není snadné udržet koncentraci.“
Iveta Rašková je přesvědčená, že během šesti sezon, co SBŠ trénuje, je nynější tým nejsilnější. „Doplnily jsme i nějaké hráčky do rotace, takže jich v pohodě můžeme střídat deset,“ uvedla.
„SBŠ byla favorit, nicméně jsem nečekal, že prohrajeme o čtyřicet bodů,“ posteskl si Dušan Medvecký. „Ale bez obrany se nedá hrát, dostali jsme kilo, takže jsem zklamaný. Soupeřky k tomu měly deset útočných doskoků jen za první poločas (ve druhém přidaly osm). My jsme nebyli agresivní, netlačili jsme balon, v obraně jsme chrápali.“
Zatímco SBŠ Ostrava je po čtyřech kolech bez porážky, nováček Basket Ostrava na své první vítězství nadále čeká.
Chance Ženská basketbalová liga
4. kolo
Basket Ostrava - SBŠ Ostrava 57:102 (15:25, 25:54, 44:80)
|KLUB
|ZÁPASY
|VÝHRY
|PROHRY
|SKÓRE
|PROCENTA
|1.
|SBŠ Ostrava
|4
|4
|0
|359:260
|8
|2.
|ZVVZ USK Praha
|3
|3
|0
|275:161
|6
|3.
|DSK Basketball Brandýs
|4
|2
|2
|321:294
|6
|4.
|Kara Trutnov
|4
|2
|2
|293:317
|6
|5.
|KP Brno
|3
|2
|1
|278:213
|5
|6.
|Levhartice Chomutov
|3
|2
|1
|193:238
|5
|7.
|Žabiny Brno
|2
|2
|0
|170:140
|4
|8.
|Slovanka
|4
|0
|4
|277:354
|4
|9.
|Basket Ostrava
|4
|0
|4
|241:378
|4
|10.
|Sokol Hradec Králové
|3
|0
|3
|198:250
|3