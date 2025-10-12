První ostravské derby? To šlo poznat podle fanoušků, shodly se basketbalistky

Jiří Seidl
  16:26
Zkušenější a mezi elitou už zavedené basketbalistky SBŠ Ostrava vyhrály historicky první ostravské derby v nejvyšší tuzemské soutěži, když v hale Tatran porazily domácí Basket 102:57.
Sofie Kaducová z Basketu Ostrava se snaží projít kolem Kateřiny Káňové z SBŠ Ostrava ke koši. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Že je to derby, bylo znát v tom, že přišla spousta lidí, bylo to znát z okolí, což je správné,“ uvedla trenérka SBŠ Iveta Rašková. Dodala, že pro ni to byl zápas jako každý jiný. „A tak jsme se k němu snažily i přistoupit, nějaké emoce jsme do utkání zatahovat nechtěly.“

To potvrdila i kapitánka týmu Michaela Vacková: „Ať hrajeme s Ostravou, anebo Prahou, beru každý zápas normálně, takže jsem nevnímala, že jde o derby. Hlavně jsem ráda, že jsme vyhrály.“

Přece jen připustila, že jistá výjimečnost utkání byla poznat z počtu fanoušků v hledišti – odhadem jich bylo kolem pěti set, což je výrazně více než obvykle. „Atmosféra byla super na obě strany, a tak by to mělo být,“ pochvalovala si Vacková.

Tým bez zkušenosti. Až budoucnost ukáže, co máme, říká kouč nováčka ŽBL Medvecký

„Ano, přišlo plno diváků, atmosféra byla ohromná, taková většinou při našich zápasech nebývá,“ těšilo mládežnickou reprezentantku a odchovankyni Basketu Sofii Kaducovou, která byla se 17 body nejlepší střelkyní svého družstva.

Mrzela ji však vysoká porážka.

„Chtěly jsme ukázat naši sílu, i když máme úplně nový tým. Bohužel to dneska nevyšlo. Moc jsme neplnily požadavky trenéra. Chyběla nám pořádná dynamika, nepadaly nám koše, nevracely jsme se...“

Trenér ostravského Basketu Dušan Medvecký tvrdil, že ho první ženské derby nechalo absolutně klidným. „Už mám těch derby za sebou tolik, že je neřeším,“ prohlásil.

Přesto, může ženskému basketbalu ve městě a potažmo v kraji prospět, že v Ženské basketbalové lize jsou dva týmy z Ostravy?

„Může. Návštěva byla fajn, divákům děkujeme, a dva týmy tady by mohly přilákat další mladé hráčky,“ doufá Medvecký.

„Mohlo by to pomoci, pokud by tady byla dostatečně široká základna českých hráček, aby bylo kým oba celky doplňovat. Lidé ale na to mají různé názory,“ upozornila Rašková.

Trenérka Iveta Rašková se diví výkonu SBŠ Ostrava.

Hlavní úkol jejího týmu byl, aby všechny hráčky bodovaly. „A to holky splnily. Navíc se nám podařilo překonat stobodovou hranici, což nám minule doma nevyšlo,“ připomněla trenérka duel se Slovankou (99:64). „Měly jsme ve hře i nějaké momenty, ke kterým bych měla výhrady, ale když výrazně vedete, tak není snadné udržet koncentraci.“

Iveta Rašková je přesvědčená, že během šesti sezon, co SBŠ trénuje, je nynější tým nejsilnější. „Doplnily jsme i nějaké hráčky do rotace, takže jich v pohodě můžeme střídat deset,“ uvedla.

„SBŠ byla favorit, nicméně jsem nečekal, že prohrajeme o čtyřicet bodů,“ posteskl si Dušan Medvecký. „Ale bez obrany se nedá hrát, dostali jsme kilo, takže jsem zklamaný. Soupeřky k tomu měly deset útočných doskoků jen za první poločas (ve druhém přidaly osm). My jsme nebyli agresivní, netlačili jsme balon, v obraně jsme chrápali.“

Zatímco SBŠ Ostrava je po čtyřech kolech bez porážky, nováček Basket Ostrava na své první vítězství nadále čeká.

Chance Ženská basketbalová liga

4. kolo

Basket Ostrava - SBŠ Ostrava 57:102 (15:25, 25:54, 44:80)
Nejvíce bodů: Kaducová 17, Kelerová 15, Treadwellová 6 - Squiresová 20, Halátková 13, Válková 12, E. Kubíčková 11, Nelsonová 9.

KLUBZÁPASYVÝHRYPROHRYSKÓREPROCENTA
1.SBŠ Ostrava440359:2608
2.ZVVZ USK Praha330275:1616
3.DSK Basketball Brandýs422321:2946
4.Kara Trutnov422293:3176
5.KP Brno321278:2135
6.Levhartice Chomutov321193:2385
7.Žabiny Brno220170:1404
8.Slovanka404277:3544
9.Basket Ostrava404241:3784
10.Sokol Hradec Králové303198:2503
