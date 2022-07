Rozehrávač Smith bude v NBA hrát už za třináctý klub, získal ho Denver

Basketbalista Ish Smith bude v NBA působit už ve třináctém klubu, což je podle agentury Reuters ligový rekord. Čtyřiatřicetiletý rozehrávač zamířil z Washingtonu do Denveru, výměna se týkala ještě tří dalších hráčů. Spolu se Smithem odešel do týmu Nuggets Kentavious Caldwell-Pope, opačným směrem pak přestoupili Monte Morris a Will Barton.