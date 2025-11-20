Loni hvězda Válečníků, teď Davidson pomůže Slunetě. Nakopne nás, věří Hrubý

Třaskavý transfer mezi úhlavními rivaly v basketbalové lize. Ústecká Sluneta reaguje na herní i výsledkovou krizi příchodem Novozélanďana Isaaca Davidsona, jenž v minulé sezoně táhl děčínské Válečníky.
Děčínský křídelník Isaac Davidson nastupuje k zápasu.

foto: Ondřej Bičiště MAFRA

Isaac Davidson (vlevo) z Děčína zakončuje v zápase s Brnem, vpravo Matěj...
Issac Davidson (vlevo) z Děčína zakončuje na brněnský koš, brání ho Matěj...
Tomáš Pomikálek diskutuje s Isaacem Davidsonem během zápasu Děčína s Brnem.
Adam Kejval z Brna smečuje do koše Děčína kolem Isaaca Davidsona a Tomáše...
„Fanoušci budou mít zase co rozebírat a nám Isaac určitě pomůže. Je to osvědčený hráč, který se nebojí vzít to v krizových chvílích na sebe. Přesně takového v naší situaci potřebujeme,“ věří posile ústecký generální manažer Tomáš Hrubý.

Sluneta, vicemistr z roku 2024, prohrála v lize posledních pět zápasů a s celkovou bilancí 4-9 je v NBL až osmá. Už se rozloučila s Američany Gloverem a Kennedym, přivedla pivota Eatmona. A nyní i 202 centimetrů vysokého Davidsona, jenž může alternovat jako křídlo či menší pivot. I Děčín ho chtěl udržet, ale nedohodl se s ním na podmínkách.

„Na začátku sezony měl nesplnitelné požadavky, teď šel s cenou dolů o desítky procent,“ přiznává Hrubý. „I proto jde k nám a snad je to vzkaz také pro fanoušky, že s naší situací chceme něco razantního udělat.“

Davidson je historicky prvním Novozélanďanem v české nejvyšší basketbalové soutěži, v Děčíně patřil 28letý rodák Aucklandu ke klíčovým hráčům. Za Válečníky odehrál v minulé sezoně (včetně play off) 44 zápasů, v průměru byl na hřišti 26 minut, střílel 11,8 bodu a sbíral 3,4 doskoku. A to ještě na dva měsíce ze hry vyřadila zlomená ruka. Hrubý doufá, že teď nastartuje i Slunetu.

Novozélanďan Davidson se netěší domů: Ceny u nás šíleně rostou, české si užívám

„V neděli máme jeden z nejklíčovějších zápasů sezony v Hradci Králové, vždy mám úctu k soupeři, ale tady musíme vyhrát. Kdyby ne, bude už opravdu zle,“ hrozí šéf.

Zatím nesahal k žádným pokutám či ultimátům. „Ale může se to stát po zápase v Hradci. Při vší úctě k němu, my míříme výš.“

Slunetě selhal koncept, postavený na širší rotaci bez dominantního hráče, který prosazoval hlavně kouč Tomáš Reimer. „Nevzali jsme kvalitu, ale kvantitu. Musíme se z toho poučit a jít v budoucnu jinou cestou. Kdybychom tady od začátku sezony měli hráče typu Lesleyho Varnera, tak nemáme bilanci 4 - 9, ale 9 - 4,“ zmínil šéf nejlepšího střelce uplynulého ročníku NBL. Ústí s ním v létě nečekaně neprodloužilo smlouvu. „Peníze jsme na něj měli, ale trenér ho nechtěl a já to respektoval. Nesu na tom podíl viny, zodpovídám za celkový obraz týmu a bylo to i moje špatné rozhodnutí, že jsem povolil v té skladbě týmu,“ nezříká se Hrubý odpovědnosti.

Výsledkem je série porážek i úbytek fanoušků. „Samozřejmě na týmu leží trochu deka, a teď je na těch klucích, aby se zmobilizovali. Všichni na tom intenzivně pracujeme, já z toho nespím, potřebuju, aby se to znovu nakoplo. Ten částečný úbytek diváků mě asi drásá nejvíc,“ mrzí Hrubého, že třeba poslední domácí bitvu s Pardubicemi (84:98) sledovalo jen 724 fanoušků.

Isaac Davidson (vlevo) a Jan Štěrba z Děčína brání na doskoku Jacoba Evanse z Olomoucka.

Reimerovi věří i přes šňůru nezdarů a nepřesvědčivý herní projev. „Je ve složité situaci, teprve druhý rok trénuje v NBL, každý si tím musí projít a poučit se. Nemám pocit, že by šatna trenéra nerespektovala, pořád věřím, že to nakopneme a zlomíme.“

Změny v Ústí příchodem Davidsona nekončí, chystá se ještě jeden zásah do kádru. „Jen musíme pečlivě zvážit, jakého postu se to bude týkat, protože situace se nějak vyvíjí. Ale minimálně ještě jeden hráč přijde,“ slibuje šéf. Sezonní cíle ani po bídném rozjezdu měnit nebude. „Rozhodně ne! Chceme postoupit do skupiny A1 a uděláme pro to všechno.“

