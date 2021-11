To tu ještě nebylo. Basketbalistky míří do neznáma, představí se v Irsku

„Oproti zápasu s Běloruskem nemáme moc času něco měnit. Soupeře příliš neznáme, ale musíme proti němu nastoupit sebevědomí. Pojedeme tam dobře bránit, hrát protiútoky a uvidíme, jak na to zareagují,“ uvedl Svitek.



Irsko - Česko Neděle 18.00 online

Zatímco omlazený tým, který se vypořádává s odchodem Kateřiny Elhotové, Romany Hejdové a Lenky Bartákové, prohrál se čtvrtým celkem posledního EuroBasketu Běloruskem 60:66, Irky podlehly ve čtvrtek v Nizozemsku 60:82. První čtvrtinu prohrály jasně 10:31.



„Bude to jako vždy proti slabším a neznámým týmům. Pokaždé je to agresivní, bojovný a ne právě hezký basket, který bolí. Bude to stoprocentně náročné, ale jestli bychom měly někoho porazit, pak je to Irsko,“ řekla pivotka Julia Reisingerová.

S tím souhlasí i kapitánka Renáta Březinová. „Proti Irsku jsem nikdy nehrála a vůbec si to nedovedu představit. Uvidíme, co trenéři naskautují a jaký herní styl Irky hrají. Samozřejmě bychom tam ale měly vyhrát,“ uvedla jedenatřicetiletá podkošová hráčka.



Irsko v minulých letech v kvalifikacích pro ME chybělo a účinkovalo v nižších divizích. Účastnilo se především takzvaného evropského šampionátu malých zemí, kde letos skončilo druhé za Lucemburskem.



Proti Nizozemsku držela Irky ve hře šestnáctibodová pivotka Claire Meliaová, její spoluhráčka na rozehrávce Edel Thorntonová dala o bod méně. „Bude to bojovné utkání a předpokládám, že je budou podporovat i jejich fanoušci. Musíme proti tomu odolat,“ řekl Svitek.

Češky usilují o patnáctou účast na ME po sobě. Na turnaj, který budou v roce 2023 hostit Izrael a Slovinsko, postoupí přímo vítězové deseti skupin a čtyři nejlepší celky z druhých míst. O těch rozhodne upravené pořadí, do něhož se týmům z osmi čtyřčlenných skupin nebudou počítat výsledky s posledním celkem tabulky.

„Přiznám se, že vůbec nevím, jak irský basket vypadá. Nechci je nijak podceňovat, ale moc jejich hráčky neznám. Asi nebudou moc vysoké, ale určitě budou dravé. To ten národ je. Bude to asi o morálce a musíme se soustředit na náš výkon a hru,“ dodala rozehrávačka Petra Záplatová.

Utkání v Irsku bude posledním pro Češky v úvodním kvalifikačním období, další je čekají za rok v listopadu. Duel v Dublinu začne v neděli od 18:00 SEČ.