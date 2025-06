Indiana zdolala New York a po 25 letech postoupila do finále NBA

Indiana byla dosud ve finále jen v roce 2000, tehdy podlehla Lakers. Na titul v NBA čeká, vyhrála pouze konkurenční soutěž ABA a to třikrát na začátku sedmdesátých let. Nyní má možnost přepsat historii stejně jako Oklahoma City, která sice ve své kronice má zapsaný titul z roku 1979, tehdy ale klub ještě sídlil v Seattlu. Od přestěhování je ve finále podruhé po roce 2012, tehdy Thunder neuspěli.

Sestřih šestého semifinále Indiana vs. New York:

Hráči Indiany si šli za postupem od úvodních minut. New York se sice snažil odolávat a usiloval o rozhodující sedmý zápas, v němž by mohl jako čtrnáctý tým v historii otočit sérii ze stavu 1:3. Indiana mu ale nedala příliš šancí. Po vyrovnaném prvním poločase vyhráli Pacers třetí čtvrtinu o 11 bodů a jejich náskok postupně narůstal až na 21 bodů.

„Je to neuvěřitelný pocit. Zvláště postoupit do finále s touto partou, se kterou jsme byli v semifinále i loni, ale tehdy nám to uniklo. Řekli jsme si, že na sobě zamakáme, aby to tentokráte už vyšlo a povedlo se. Teď jsme ve finále,“ radoval se Tyrese Haliburton, který přispěl k výhře 21 body a 13 asistencemi.

Tyrese Haliburton z Indiany hecuje fanoušky.

Ze současného kádru mají trofej pouze Thomas Bryant a právě lídr týmu Siakam, jenž uspěl v roce 2019 s Torontem. „Tehdy to byl můj třetí rok a byl jsem ještě mladík. Myslel jsem si, že bude snadné se do finále pravidelně vracet. Nyní si toho postupu do finále vážím mnohem více, protože už vím, jak je těžké, se tam dostat,“ řekl Siakam.

New York si musí prodloužit čekání na finále, které si naposledy zahrál v roce 1999. V sérii doplatil na velké množství ztrát, z nichž Indiana vytěžila dvakrát tolik bodů z protiútoků. V sobotu ztratili Knicks 18 míčů. „Já sám jich udělal pět. To si musím pohlídat. Ztráty byl důvod, proč Indiana ovládla sérii. V tom jsme byli špatní,“ litoval lídr Jalen Brunson. V šestém semifinále dal 19 bodů, OG Anunoby 24 a Karl-Anthony Towns 22 bodů a 14 doskoků.

„Já jsem ale na svůj tým pyšný. Zvládl hodně překážek. V play off nikdy nevíte, jak to dopadne. Sice jsme o ten společný sen přišli a jsme teď zklamaní, já jsem ale zároveň pyšný na to, čeho jsme dosáhli,“ řekl trenér New Yorku Tom Thibodeau.

Finále začne ve čtvrtek.