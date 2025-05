„Jen jsem se snažil být agresivní a odpovědět na nepovedený výkon ve třetím zápase, kdy jsem tým nechal ne štychu. Spoluhráči mi hodně pomohli a já jen hrál akci za akcí. Je to pro nás velká výhra,“ radoval se Haliburton. „Byl neskutečný. Tvořil hru, tlačil nás dopředu, a že v takovém utkání a při tolika akcích nemá ani jednu ztrátu, je něco obdivuhodného,“ prohlásil trenér Rick Carlisle.

Pacers po porážce 100:106 ve třetím zápase nechtěli doma dovolit další zaváhání a připravit se o výhodu, kterou získali dvěma úvodními výhrami v hale soupeře. Na Knicks „vlétli“ a už v první čtvrtině nastříleli 43 bodů. Haliburton k tomu přispěl 15 body a 6 asistencemi.

Hráči New Yorku se ale nenechali zcela zlomit a udrželi se v kontaktu do 15 bodů. Tři minuty před koncem to bylo jen o šest, ale domácí nedovolili soupeři myslet na obrat. Definitivně pak zápas rozhodl 45 sekund před koncem Obi Toppin trojkou na desetibodový rozdíl.

Haliburtonovi výrazně pomáhali Pascal Siakam s 30 a Bennedict Mathurin s 20 body. Za New York dali Jalen Brunson 31 bodů a Karl Anthony Towns 24. „Sice jsme dali 120 bodů, ale naše obrana dnes na domácí nestačila. Obrana a ztráty nás popravily. Haliburton je skvělý hráč a takové neubráníte individuálně. Je to práce celého týmu. Když jeden hráč neudělá svou práci, všichni vypadáme špatně,“ řekl trenér Knicks Tom Thibodeau.

Indiana může postup slavit už v noci ze čtvrtka na pátek v New Yorku. V historii soutěže se jen ve 13 případech stalo, že by některý tým otočil sérii ze stavu 1:3 na zápasy. Knicks se to dosud nepovedlo ani jednou. V roce 1995 k tomu měli blízko právě proti Indianě, ale za stavu 3:3 vyhrála rozhodující zápas Indiana o dva body.