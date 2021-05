Obhájci v nesnázích, o postupu Lakers do play off rozhodne až poslední kolo

Úřadující šampioni basketbalové NBA Los Angeles Lakers zvítězili na hřišti Indiany 122:115, ale stále nemají jistý postup do play off. Na sedmé příčce mají shodnou bilanci jako šestý Portland, ten má ale lepší vzájemné zápasy. Lakers tak potřebují v posledním duelu porazit New Orleans a zároveň doufat, že Portland prohraje s Denverem. V opačném případě čeká Lakers zrádné předkolo, v němž by mohli narazit na nepředvídatelné Golden State Warriors se Stephenem Currym.