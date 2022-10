V Bosně nám lámali vaz, povzdechli si Nymburští. První výhra změní směr, věří kapitán

Podle devětadvacetiletého pivota by ale bylo nejhorší dát nyní hlavu dolů. Spolu s Lukášem Palyzou věří, že se Středočeši v dalších týdnech více sehrají a nakonec uspějí.

„Kdybychom teď dali hlavu dolů, bylo by to to nejhorší, co bychom mohli udělat. Máme dva týdny na to, abychom se zlepšili na doskoku a při vracení do obrany. Za čtrnáct dní musíme předvést na Královce něco jiného, získat v Lize mistrů první výhru a odpíchnout se dobrým směrem,“ řekl Kříž v nahrávce pro média.

Nymburk vstoupil do soutěže před dvěma týdny domácí porážkou s Bilbaem (54:68), Igokea zase podlehla na hřišti Bahcesehiru 67:70. V přímém boji o třetí postupové místo ze skupiny ale tým kouče Robertse Štelmaherse prohrál o 17 bodů. Doplatil především na body po rychlých protiútocích a útočných doskocích soupeře.

„Bavili jsme se o tom s trenéry, že jsme dostali asi padesát bodů z rychlého protiútoku a útočného doskoku. To je určitě problém a byla to největší zbraň, která nás položila,“ uvedl Kříž, jehož tým udělal 14 ztrát. „Ve třetí a čtvrté čtvrtině jsme se dotáhli několikrát na pět, šest bodů. Vždy jsme ale udělali chybu, přišla nějaká trojka, nájezd, nebo koš s faulem a bylo to zpět na deseti. Jestli máme pomýšlet nad tím, že chceme v Lize mistrů postoupit a něco v ní předvést, musíme se toho vyvarovat a předvádět úplně jiné výkony,“ řekl Kříž.

Hlavní oporou Igokey byl americký rozehrávač Bryant Crawford, který nastřílel 33 bodů. Zastínil i šestnáctibodového Kendricka Raye, který dříve v Nymburce působil.

„Připravovali jsme se na to, že tím střelcem bude spíše Ray. To, že nám ale Crawford dal 33 bodů, je další věc. Když takový hráč chytí slinu, musíte ho zastavit. Třeba i nějakým tvrdým faulem, aby věděl, že mu to neprojde lehce. To se nám bohužel nepovedlo a skončilo to takhle,“ uvedl Kříž.

Nymburk nastupoval do závěrečné čtvrtiny se ztrátou pěti bodů, prohrál ji 18:30 a duel ztratil o 17 bodů. Proti Igokee sice českého mistra čeká domácí odveta, má s ním ale teď výrazně pasivní vzájemné skóre.

Nepovedený závěr překvapil i Palyzu, který nastřílel 10 bodů. „Měl jsem dojem, že tou dobou přebíráme otěže zápasu. V tempu hry jsme domácí přehrávali a otevíraly se nám příležitosti k zakončení. Vždy, když jsme se ale dotáhli na pět bodů, zlomil nám vaz nějaký protiútok či koš s faulem po útočném doskoku. Toho se musíme vyvarovat,“ řekl Palyza.

Momenty ze zápasu Igokea - Nymburk:

Ani on ale nic nevzdává. „Jsme si vědomí, že jsme nový tým a sehráváme se. Pořád je to šestý zápas od začátku sezony. Ve skupině se dá ještě leccos uhrát a věřím, že v dalším zápase budeme zase o krok lepší,“ doplnil dvaatřicetiletý reprezentant.

V dalším kole Ligy mistrů čeká Nymburk za dva týdny doma turecký Bahcesehir. „Je třeba doma vyhrát. Potřebujeme to. Nemůžeme si dovolit prohrát další domácí zápas. Věřím, že to zvládneme. Náznaky zlepšení tam jsou a věřím, že nám k tomu pomůžou i další odehrané zápasy v české lize,“ dodal Palyza.