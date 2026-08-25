I přes absence pod košem můžeme na MS uspět, věří basketbalistka Stoupalová

Osmadvacetiletá opora Žabin Brno zaskakuje při složení současného kádru ze své obvyklé pozici 4 na pětce a vyhlíží měření sil na světovém šampionátu, kde Češky vybojovaly v březnu ve Wu-chanu účast po 12 letech.
„Jsme natěšené. Je to velká akce, na kterou se čekalo strašně dlouho. Myslím si, že jsme tam zaslouženě. Na druhou stranu trošku nervozita, protože jsme bez dvou dlouhých hráček a velkých opor, což nám trošku dělá problém, protože to místo zaplnit je velice těžké. Snažíme se soustředit na to, abychom to nahradily někde jinde - zvenku a rychlostně. Aby hráčky, které dostávaly méně prostoru, to byly teď schopné zaplnit a hrát jako tým. Je to teď náročné, ale když půjdeme krok za krokem, tak bychom to mohly zvládnout,“ řekla Stoupalová novinářům.
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Tým trenérky Romany Ptáčkové má za sebou duely v Helsinkách se Švédskem (75:63) a Finskem (76:75) a dva duely v Istanbulu s Tureckem (77:76 a 52:62). Na začátku příštího týdne se přesunou do Berlína, kde je čeká v úterý 1. září generálka proti Koreji. „Je to tak, že teď trénujeme každá trošku na jiné pozici a musíme se s tím bohužel sžít, ale je to tak, jak to je,“ podotkla Stoupalová.
„Každá musí přijmout tu zodpovědnost a roli, jakou teď máme, a porvat se s tím. Není to nic jednoduchého, ale my se tam jedeme porvat a nejedeme to jen odehrát,“ uvedla 188 centimetrů měřící Stoupalová, která se musí na pozici 5 potýkat s vyššími a silovějšími soupeřkami.
„Není to vůbec jednoduché, ale snažím se využívat třeba rychlost nebo věci, které ty hráčky úplně nemají. Snažím se nahradit sílu třeba i chytrostí. Na mistrovství světa je obrovská síla, ty dlouhé jsou úplně jiné centimetry. To už bylo na té kvalifikaci. Bude to těžké, ale musíme na tom zamakat, abychom sílu nahradili někde jinde,“ prohlásila Stoupalová.
Přesto věří, že se český tým může poprat o postup. Vítěz skupiny projde přímo mezi nejlepších osm a další dva do kvalifikace o čtvrtfinále. „Myslím si, že s Čínou jsme ve Wu-chanu ukázaly, že s ní můžeme hrát. Ony tam měly obrovskou výhodu i v tom, že hrály před domácím publikem, a ten zápas byl prostě vyrovnaný. Každopádně teď máme o dvě vysoké hráčky míň, ale myslím si, že to pořád není nic nemožného,“ řekla Stoupalová.
„Itálie je evropský soupeř, kterého dobře známe. Na něj se můžeme docela připravit. USA beru jako zkušenost, prostor ukázat mladé hráčky. Využít toho, nasbírat nějaké zkušenosti. A ten outsider může vždycky překvapit. Beru to jen pozitivně a těšíme se tam,“ konstatovala Stoupalová.
Už v březnu ji přímo ve Wu-chanu sledovala v hledišti část rodiny, v Berlíně očekává nejméně šestnáct svých přímých podporovatelů. „Teď už bude celá rodina a kamarádi. Mamka říkala, že jedou i její spolupracovnice, takže si myslím, že tam bude velký kotel. Slyšela jsem i od holek, že tam jede spousta rodin a známých, takže já věřím, že tam udělají pěknou atmosféru a nějakým způsobem zaplníme hlediště,“ dodala Stoupalová.