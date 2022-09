V Rusku to bylo úžasné, ale... Americké hvězdy letos pro miliony neletí

Americké basketbalistky a další hvězdy zámořské WNBA nebudou na rozdíl od minulých let v evropské části sezony hrát za ruské kluby. Prvním důvodem je ruská invaze na Ukrajinu, dalším případ Brittney Grinerové, jež byla po únorovém zatčení v Moskvě odsouzena v srpnu na devět let do vězení za pašování drog.