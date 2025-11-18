Hvězdný dlouhán se zranil. San Antonio si bude muset poradit bez Wembanyamy

  7:15
Basketbalistům San Antonio Spurs bude v NBA několik týdnů chybět hvězdný francouzský pivot Victor Wembanyama. Jednadvacetiletý hráč si v pátečním utkání s Golden State Warriors poranil levé lýtko. Vynechal kvůli tomu už zápas proti Sacramentu o den později.
Victor Wembanyama (1) ze San Antonio Spurs na dně.

Victor Wembanyama (1) ze San Antonio Spurs na dně. | foto: Allan HenryReuters

Victor Wembanyama (1) ze San Antonio Spurs se tlačí ke koši Los Angeles Lakers,...
Victor Wembanyama (1) ze San Antonio Spurs v zápase s Phoenix Suns blokuje Osa...
Francouzský dlouhán Victor Wembanyama smečuje během utkání s Miami Heat.
Pivot Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) zářil proti Miami Heat.
Wembanyama má za sebou vydařený start do své třetí sezony v NBA. S průměry 26,2 bodu a 12,9 doskoku je lídrem texaského týmu. S průměrem 3,6 bloku je nejlepší v celé lize.

Bloky, body, doskoky. Nebo je snad libo asistenci? Wembanyama táhne Spurs

Jednička předloňského draftu má velkou zásluhu na nejlepším vstupu San Antonia do sezony za hodně dlouhou dobu. Spurs vyhráli poprvé v historii úvodních pět zápasů a nyní jsou s bilancí devět vítězství a čtyři porážky na pátém místě v tabulce Západní konference.

