Hvězdný dlouhán se zranil. San Antonio si bude muset poradit bez Wembanyamy

Wembanyama má za sebou vydařený start do své třetí sezony v NBA. S průměry 26,2 bodu a 12,9 doskoku je lídrem texaského týmu. S průměrem 3,6 bloku je nejlepší v celé lize.
Bloky, body, doskoky. Nebo je snad libo asistenci? Wembanyama táhne Spurs
Jednička předloňského draftu má velkou zásluhu na nejlepším vstupu San Antonia do sezony za hodně dlouhou dobu. Spurs vyhráli poprvé v historii úvodních pět zápasů a nyní jsou s bilancí devět vítězství a čtyři porážky na pátém místě v tabulce Západní konference.