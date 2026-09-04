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Hvězda vedle hvězdy. Američanky chtějí na MS potlačit ego, těší se i na Češky

Daniel Czolko
  8:43
Americké basketbalistky na tréninku v Berlíně.

Americké basketbalistky na tréninku v Berlíně. | foto: Ebrahim NorooziAP

Americké basketbalistky na MS v Berlíně.
Caitlin Clarková hovoří s novináři po tréninku v Berlíně.
Caitlin Clarková na tréninku v Berlíně.
Paige Bueckersová na tréninku USA na MS v Berlíně.
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Od našeho zpravodaje v Německu - V hotelu v centru Berlína se české basketbalistky potkají se všemi evropskými, africkými i asijskými výběry. Nechybí ani Portoriko a Austrálie. Jen po čemkoliv s nápisem TEAM USA byste pátrali marně. Američanky si pro světový šampionát, který v pátek startuje, vybraly jiné ubytování.

Což má určitou symboliku. Přesně to se od nich očekává.

Že budou jiné.

Sebevědomé.

Na palubovce dominantní.

Bez myšlenek na neúspěch.

I když stupňující se tlak zajisté pocítí. Na akci, která má už nyní vyprodané lístky na finálový víkend, budou pod drobnohledem.

Češky proti silným protivnicím

Svěřenkyně Romany Ptáčkové vstoupí v pátek do berlínského šampionátu ve 20.15 proti Itálii. A jednodušší nebudou ani další zápasy. V neděli (14.30) vyzvou Čínu, která má v sestavě Čang C’-jü, 223 centimetrů vysokou pivotku. Skupinové boje Češky uzavřou v pondělí (20.45) proti největším favoritkám turnaje z USA.

Ze skupiny postupují do vyřazovacích bojů tři týmy. Vítězky míří rovnou do čtvrtfinále, další dva celky si zahrají osmifinále, pro poslední výběr turnaj končí.

Play off začíná v úterý 8. září, Češky by v případě umístění na druhém nebo třetím místě hrály osmifinále o den později a potkaly by celek ze skupiny C (Austrálie, Belgie, Portoriko, Turecko). Zápas o třetí místo a finále jsou na programu v neděli 13. září.

Jen na čtvrtečním tréninku za nimi vyrazila téměř třicítka reportérů. Zpoza reklamních led panelů mohli sledovat tradiční střelbu z půlky hřiště a ještě dřív závěr zkušebního duelu, který zakončila parádní akce dvojice hvězd nové generace Caitlin Clarkové a Paige Bueckersové. První šikovně míč prostrčila houští těl, druhá bez potíží zakončila.

„Super! Skvělá práce!“ chválil je rozsáhlý trenérský štáb a už svolával hráčky do kolečka, kde několik slov pronesla trenérka Kara Lawsonová, která jindy dává pokyny na prestižní Duke University.

Její úkol s týmem je jasný: obhajoba.

Američanky ovládly poslední čtyři světové šampionáty, ještě delší je jejich série z olympijských her, na kterých naposledy nezískaly zlato v Barceloně 1992.

Nutno však připomenout, že před dvěma lety v pařížském finále (67:66) dostaly důrazné varování od domácích Francouzek, že všechno nemusí jít vždy hladce.

Aby se minulost neopakovala, má zajistit zkušené jádro týmu, které si olympijské potíže moc dobře pamatuje.

Patří do něj také devětadvacetiletá Napheesa Collierová, spoluhráčka Elišky Joklové a Emmy Čechové z Minnesota Lynx. „Snad se s holkama uvidíme,“ řekla pro iDNES.cz. „O Češkách vím, že hrajou hodně rychle a důrazně. Musíme být připravené. Mají náturu bojovnic, vždyť se stačí podívat na Elišku – rychlé ruce, nic nevypustí. Těším se na ni!“

Dostatečná koncentrace proti všem soupeřkám bude pro hvězdnou sestavu základem, v pátek od 14.15 otestují americkou sehranost Číňanky. „Ale my už jsme zvyklé, že se scházíme na poslední chvíli,“ usmála se Collierová. „Navíc si připomínáme, že ke každému zápasu musíme přistoupit jako k finále.“

Napheesa Collierová odpovídá na otázky novinářů po tréninku na MS v Berlíně.

Jen velká jména totiž nestačí.

Ale že jich Američanky přivezly!

Už zmiňovaná čtyřiadvacetiletá Clarková se proslavila ještě během svých univerzitních let, kdy nastřílela celkově 1 293 bodů. Žádná basketbalistka v historii jich nedala na vysoké škole víc. Masu fanoušků pak přitáhla k celku Indiana Fever a celé WNBA, která z velké části díky ní prožívá v posledních třech sezonách boom popularity i větší přísun financí.

Do soutěže si přenesla také médii místy zveličovanou rivalitu s vrstevnicí Angel Reeseovou, v současnosti nejlépe doskakující hráčkou zámořské ligy, která pochopitelně také v Berlíně nechybí.

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Třetí do party mladých hvězd je pak Bueckersová (25), rozehrávačka s vynikající střelou.

Pro všechny z nich nicméně půjde o premiérovou seniorskou akci s národním týmem. „Hodně se těšíme. Vždycky je čest mít na sobě tenhle dres,“ uvedla pro početný hlouček žurnalistů Clarková a zahleděla se na své červené tílko s nápisem USA. „Jasně, už jsme si vyzkoušely kvalifikaci, ale tohle je stokrát víc.“

A ačkoliv jakoukoli nervozitu odmítla, v případě potíží zajisté zavelí jiné spoluhráčky, americkým slovníkem veteránky. Například třiatřicetiletá Chelsea Grayová či o rok mladší Kahleah Cooperová s Breannou Stewartovou, majitelkou tří olympijských zlatých medailí a stejného počtu světových titulů.

Caitlin Clarková na tréninku v Berlíně.
Paige Bueckersová na tréninku USA na MS v Berlíně.

Na spoustu opor z předcházejících akcí se naopak kvůli obrovské konkurenci nedostalo. I taková je americká realita.

Někdy však přijde vhod. Těsně před turnajem totiž kvůli zdravotním problémům vypadly A’ja Wilsonová, jedna z nejlepších hráček současnosti, a zkušená Kelsey Plumová. Náhrada? Sonia Citronová a Kiki Iriafenová, další ze sestavy pro letošní All-Star Game WNBA.

„I s tím si musíme poradit. V našich organizacích jsme hvězdy, tady musíme přijmout odlišné role,“ varovala Clarková a za jejími zády už se objevil Michael Terry, šéf komunikace americké reprezentace: „Prosím, poslední otázka!“

„Přivezla jste si boty inspirované Taylor Swift?“ neváhal jeden z amerických žurnalistů. „Ne, ne, ty jsem nechala doma,“ usmála se hráčka, o kterou bude během mistrovství mezi novináři největší zájem.

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